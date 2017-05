Mano descarta necessidade de substituto para Mayke



Lateral-direita, Mayke

A ida do então titular da lateral-direita, Mayke, para o Palmeiras não preocupa o treinador Mano Menezes. Pelo contrário. O comandante cruzeirense destacou que a Raposa tem boas opções no elenco para substituir o Prata da Casa: Ezequiel, Lennon e Romero, improvisado. O argentino jogou por ali na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo. E a Celeste não tomou gols.

“O Ezequiel daqui a pouco está bem, o Lennon vai ganhando confiança, vai ganhando conhecimento e se adaptando ao nível mais difícil de Série A de Campeonato Brasileiro. A gente está satisfeito com a posição”, comentou Mano Menezes.

Apesar de mostrar satisfação com as opções no atual plantel, Mano Menezes garantiu que ele e a comissão técnica permanecem atentos ao mercado em busca de boas contratações pontuais.

“Confiamos nos atletas que temos para esta e para todas as outras posições. Temos o Lennon e o Ezequiel especificamente para o setor. Mas, independentemente de ter ou não saído o Mayke, estamos atentos ao mercado”, finalizou Mano.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, às 19h, quando encara o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube está em sétimo no Brasileirão, com três pontos.