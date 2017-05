Atlético vence, mas Real se garante na final

Atltico vence, mas Real se garante na final

Real Madrid está na final da Liga dos Campeões. Ontem, os merengues visitaram o rival Atlético de Madrid, no Estádio Vicente Calderón, no jogo de volta das semifinais do torneio continental, e até chegaram a sofrer um susto. No entanto, conseguiram se recuperar e se aproveitar da vantagem construída no primeiro jogo para garantir vaga na decisão mesmo com uma derrota por 2 a 1.

Saúl e Griezmann marcaram dois gols para o Atlético de Madrid logo nos minutos iniciais para colocar emoção no confronto. No entanto, o Real Madrid foi frio para diminuir com Isco no final da primeira etapa e administrar a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida para se garantir na grande final do torneio continental.

Com a vitória, o Real Madrid, que é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, garantiu vaga para a grande final de 2017, a 15ª que disputa na história da competição. O duelo está marcado para o dia 3 de junho, um sábado, às 15h45 (de Brasília). O local da partida será o Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.