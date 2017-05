Mesmo derrota pode classificar Palmeiras para as oitavas da Libertadores

Divulgação

Apesar da derrota em Cochabamba, Palmeiras segue muito próximo de garantir vaga nas oitavas de final

O Palmeiras foi derrotado pelo Jorge Wilstermann, na Bolívia, mas segue em situação confortável para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Líder do Grupo 5, com 10 pontos, o Verdão enfrentará na última rodada, no dia 24 de maio, o Atlético Tucumán, da Argentina, no Allianz Parque. Quatro situações diferentes garantem a equipe no mata-mata da competição sul-americana.

Se vencer, o time se garante na liderança da chave. Um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença também já é o suficiente para a equipe comandada por Eduardo Baptista garantir vaga nas oitavas de final do torneio continental. Mesmo se perder por uma diferença maior, o Verdão conseguirá a classificação se o Jorge Wilstermann for derrotado pelo Peñarol.

O Palmeiras retornou para o Brasil ontem e volta a treinar na Academia de Futebol nesta sexta-feira. O time alviverde só voltará a entrar em campo no próximo dia 14, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.