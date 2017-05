FMF articula volta da Taça Minas com atrativo para clubes do interior

FMF articula volta da Taa Minas com atrativo para clubes do interior

Uberaba Sport, campeão em 1980, 2009 e 2010, é o clube do interior com mais conquistas da Taça MG



A Taça Minas Gerais, tradicional torneio estadual, pode voltar em 2018. A competição, que não é realizada desde 2012, tende a ser reformulada para atrair os clubes do interior mineiro. É o que promete fazer a Federação Mineira de Futebol (FMF), de acordo com reportagem publicada ontem pelo portal Superesportes, do jornal Estado de Minas.

O presidente da FMF, Castellar Neto, revelou que o plano é antigo. “Estamos tentando há algum tempo. O problema é fazer com que a competição seja financeiramente atraente, para que as equipes do interior queiram disputar”, disse o mandatário. Em outras ocasiões, a tentativa de reviver a Taça Minas não saiu do papel.

Em síntese, o argumento dos clubes é que falta dinheiro para um campeonato sem chamarizes. Por isso, uma hipótese é que a FMF ofereça ao campeão da Taça Minas uma vaga para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro ou para as fases iniciais da Copa do Brasil, como era feito anteriormente.

Porém, ainda de acordo com a publicação, o retorno da Taça depende mais dos clubes, segundo o diretor de competições Paulo Bracks. “A Taça Minas para 2018 depende de alguns requisitos, como a parte financeira e o interesse dos clubes dos Módulos I e II. Podemos, sim, tentar essa competição para o ano que vem. Vai depender do interesse dos clubes”, afirmou.

Histórico. O último campeão da Taça MG foi o Boa Esporte, em 2012, em final com o Villa Nova. A competição, que começou a ser realizada em 1973, tem 25 edições registradas. O Uberaba Sport, com três títulos, é o maior campeão do interior. Villa, Boa, URT e Ipatinga possuem duas taças cada. Democrata GV, Uberlândia, América e Tupi têm um título. Atlético e Cruzeiro conquistaram cinco vezes cada.