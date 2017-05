Flamengo enfrenta problemas contra Universidad Católica

Flamengo enfrenta problemas contra Universidad Catlica

Divulgação

Paolo Guerreiro virou dúvida para a partida de amanhã, pela Libertadores

Jogando com sua força máxima, o Flamengo venceu a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, diante do Fluminense no domingo, no Maracanã. No próximo domingo, as duas equipes se enfrentam novamente para decidir quem fica com o título.

O placar de 1 a 0 dá a vantagem do empate ao Rubro-Negro. Entretanto, a vitória pode ter saído caro para a equipe da Gávea, já que três jogadores tiveram de deixar o campo por problemas físicos. Dois deles, o volante Rômulo e o atacante Paolo Guerrero, viraram dúvidas para a partida de quarta-feira, contra o Universidad Católica, pela Libertadores.

O atacante Berrío também deixou o campo de jogo antes do final da partida, mas por estar suspenso na competição Sul-Americana, já está fora do duelo contra os chilenos. Após a partida deste domingo, o técnico Zé Ricardo disse que vai aguardar a avaliação do departamento médico do clube para montar a equipe que entra em campo na quarta.

Já a presença de Rômulo deve ser mais difícil. Se o diagnóstico for confirmado, o jogador deve ficar de fora até mesmo da partida do próximo domingo. Nos vestiários, o jogador se mostrou otimista. “Graças a Deus não foi nada demais. Saí por precaução,” disse o volante.

Com as ausências de Diego e, possivelmente, de Rômulo, aumentam as chances do argentino Mancuello iniciar a partida contra o Universidad Católica. O jogador substituiu Rômulo neste domingo e ficou em campo até o final da partida.

Zé Ricardo ainda minimizou a vantagem obtida na final com o Flu, e descartou que seu time entrará em campo pensando nisso. “O jogo não está definido. É como se fosse uma peça de teatro com dois atos. Vamos para o segundo ato domingo que vem. Vantagem é vantagem, mas não vamos sentar em cima de nenhuma. Não é do DNA do Flamengo jogar dessa forma. Qualquer resultado pode acontecer e o que podemos fazer é nos preparar. Parabéns à equipe do Fluminense que também fez grande partida”, finalizou.