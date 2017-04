Federeção Mineira descarta interferência em decisão

Federeo Mineira descarta interferncia em deciso

A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou que não irá fazer alteração no mando de campo indicado pelo Atlético para a final do Campeonato Mineiro mesmo que haja impossibilidade da presença da torcida visitante – a Polícia Militar só liberou a torcedores do time mandante no Independência. Segundo o Regulamento Específico da Competição, a decisão de onde serão realizados os jogos da semifinal e da final pertence à FMF.

Nos bastidores, a diretoria da Raposa tenta viabilizar os cruzeirenses na finalíssima. Após a partida do Atlético contra o Libertad (2 a 0), pela Copa Libertadores, o presidente Daniel Nepomuceno adiantou que a decisão ocorrerá no estádio do Horto. “Vai ser aqui no Independência, com torcida única”, disse Nepomuceno.

O artigo 27 do REC diz que “nas semifinais e final, o mando dos jogos pertencerá à FMF, que, após consultar as partes interessadas, decidirá os locais das partidas dentre todos os estádios aptos no Estado de Minas Gerais, sem que se caracterize inversão de mando de campo”.

Diretor de competições da FMF, Paulo Bracks, descartou interferir na escolha alvinegra, mesmo que isso prejudique a torcida do Cruzeiro. “A Federação não vai determinar um outro local se o 'clube mandante' tem o direito de indicar. Se a indicação for um estádio apto e que atenda aos interesses também da TV, não haverá mudança”, observou.

“Acho válida esta tentativa do Cruzeiro de buscar viabilizar duas torcidas no jogo da volta. A Federação vai acatar as determinações que vierem das instituições responsáveis pela segurança, seja uma decisão restringindo ou liberando”, acrescentou Bracks.