Dirigente do Naça diz que chances de disputar a Terceirona são mínimas

Dirigente do Naa diz que chances de disputar a Terceirona so mnimas

Foto/Arquivo

Luiz Cecílio disse que Nacional não tem recursos para bancar a Terceirona

O ex-diretor de futebol do Nacional Futebol Clube, e hoje autodenominado conselheiro do clube, Luiz Alberto Cecílio, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã na noite de segunda-feira, e deu poucas esperanças ao torcedor do Naça.

Segundo o dirigente, as chances de o Alvinegro entrar na disputa da Terceirona, neste ano, são mínimas. “Não podemos colocar o clube em uma situação difícil, onde fica impossível honrar os compromissos no futuro. O Nacional não tem uma ação trabalhista sequer, e entrar no campeonato apenas para participar, não é a intenção do grupo que está na diretoria hoje. Se aparecer algum parceiro, colaborador, a atual diretoria tem total interesse em participar, porém até agora as chances são próximas do zero”, revelou o dirigente.

O prazo final para inscrição das equipes no Mineiro da Segunda Divisão – a popular Terceirona, se encerra na próxima sexta-feira (28). Luiz Cecílio até afirmou que o Naça deve enviar representantes no Conselho Técnico, porém acredita ser muito difícil que o Naça confirme sua participação.

“Para nós será muito difícil por conta da logística. Não existem equipes aqui da nossa região que confirmaram participar, e com isso as viagens ficariam muito caras. O Nacional teria um custo de aproximadamente R$ 280 mil, apenas com as viagens, isso sem contar alimentação, transporte interno, uniformes e, o principal, os salários dos jogadores”, finalizou.

A Federação Mineira de Futebol não confirma, mas segundo apuração da reportagem, equipes como Valério, Santarritense, Jacutinga, Arsenal, Ponte Nova e Siderúrgica já teriam enviado protocolo de intenções para a entidade máxima do futebol mineiro. A reportagem tentou contato com o presidente do Nacional, Márcio José, porém as ligações não foram completadas.