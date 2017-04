Juventus segura Barcelona e avança para as semifinais da Champions

Juventus segura Barcelona e avana para as semifinais da Champions

Foto/Divulgação

Após o apito final, Neymar chorou e foi consolado pelo compatriota Daniel Alves

O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar. Ontem, o Barcelona entrou em campo para receber a Juventus, no Camp Nou, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, precisando de um milagre para reverter a desvantagem de três gols do duelo de ida.

Apesar de atuar embalado por ter conseguido uma grande virada diante do PSG, ainda nas oitavas de final, desta vez o Barça não foi efetivo nas finalizações e acabou eliminado da competição após um empate em 0 a 0 com os italianos.

O Barcelona entrou em campo precisando reverter um 3 a 0 do jogo de ida, disputado na casa do adversário, e até teve suas chances para marcar, principalmente no segundo tempo. A Juventus, no entanto, mostrou solidez defensiva durante todos os 90 minutos e garantiu sua classificação sem grandes sustos ao segurar um empate sem gols.

Com a classificação, a Juventus espera agora o sorteio oficial da Uefa para saber quem será seu adversário nas semifinais da Liga dos Campeões. A cerimônia está marcada para amanhã, às 7h (de Brasília), em Nyon, na Suíça.

Decepção. Neymar não aguentou a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões. Após o apito do árbitro, o brasileiro desabou em lágrimas e foi consolado por Daniel Alves, atualmente na Juventus. O momento de emoção aconteceu logo após o término da partida. As câmeras flagraram Neymar tentando cobrir o rosto com a camisa, enquanto era abraçado por Dani Alves. Durante os 90 minutos, Neymar pouco conseguiu fazer diante da bem postada defesa da Juventus. Nas chances que teve, o brasileiro acabou errando o gol de Buffon.