CBF define data de sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, ontem, a data em que fará o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento que definirá os duelos desta fase será na próxima quinta-feira (20), às 12h, na sede da entidade. No mesmo dia, serão sorteados os mandos de campo dos respectivos confrontos.

Além dos cinco classificados que sairão nesta quarta-feira, participam do sorteio, agora, as equipes que disputam a Copa Libertadores. Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético, Grêmio, Botafogo, Atlético-PR e Chapecoense entram no páreo. Os atuais campeões da Série B (Atlético-GO), da Copa do Nordeste (Santa Cruz), e da Copa Verde (Paysandu) também estreiam nesta fase da competição.

Dentre os jogos da quarta fase, destaque para Corinthians e Internacional, que empataram em 1 a 1 na partida de ida, no Beira-Rio, e Cruzeiro e São Paulo. A equipe celeste venceu o primeiro duelo por 2 a 0, no Morumbi.