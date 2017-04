FMF divulga horários das semifinais do Campeonato Mineiro Módulo I

FMF divulga horrios das semifinais do Campeonato Mineiro Mdulo I

Foto/Divulgação

América-MG x Cruzeiro será no Horto; URT x Atlético, no Mineirão

Na tarde de ontem, a FMF divulgou o horário e os palcos dos duelos das semifinais do Campeonato Mineiro. Atendendo ao desejo de Cruzeiro e Atlético-MG, que jogam na quinta-feira por Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, os dois jogos serão no próximo domingo.

De manhã, às 11h, o América-MG recebe o Cruzeiro no Independência. Por ter terminado em segundo, a Raposa tem a vantagem de jogar esta partida em casa.

O mesmo acontece com o Atlético-MG, que terminou em primeiro na fase inicial e enfrenta o URT, às 16h. Apesar de ser o visitante, o jogo será no Mineirão, a pedido do time de Patos de Minas. Na fase decisiva da competição, os jogos têm que acontecer em estádios com capacidade superior a dez mil.