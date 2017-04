Começa hoje em Uberaba o Campeonato de Bocha Paralímpica

Comea hoje em Uberaba o Campeonato de Bocha Paralmpica

Uberaba recebe o Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, entre os dias 6 e 9 de abril. Cerca de 70 atletas de oito clubes disputarão as partidas, que somados ao número de árbitros e responsáveis pela organização, contabilizam mais de 160 pessoas envolvidas com esta edição do torneio. O Campeonato envolve cidades do Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais.



O evento contará com a presença de grandes atletas do circuito nacional e, ainda, a presença do medalhista de prata da classe BC4 nos últimos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017, Marcial Quadro, e do medalhista de bronze da classe BC1 dos últimos Jogos Paralímpicos Universitários, Lucas Vitorio.



O Congresso Técnico aconteceu nesta quinta (06), no Hotel Golden Park Uberaba e a cerimônia de abertura tem início previsto para as 8h30 do dia 7 de abril, na quadra de competições do CEMEA Boa Vista. A cerimônia de encerramento tem início previsto para as 18h30 do dia 8 de abril, na quadra de competições do CEMEA Boa Vista.