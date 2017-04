Fagner desfalcará o Corinthians na primeira fase da Sul-Americana

Fagner desfalcar o Corinthians na primeira fase da Sul-Americana

Lateral-direito ficará suspenso por expulsão contra o Nacional-URU, no ano passado

O técnico Fábio Carille terá um desfalque inesperado para armar o Corinthians contra o Universidad de Chile, amanhã, no Itaquerão, pela estreia na Copa Sul-Americana, e também no jogo da volta, dia 10 de maio. O lateral-direito Fagner terá que cumprir suspensão por ter sido expulso no confronto com o Nacional-URU, na Libertadores do ano passado. Léo Príncipe deverá ser o titular diante dos chilenos.

Fagner recebeu o cartão vermelho durante o segundo jogo contra o Nacional e, desde então, não disputou mais nenhuma competição organizada pela Conmebol com a camisa alvinegra. Ele foi julgado pelo lance e a entidade que comanda o futebol sul-americano entendeu que ele merecia um jogo a mais de punição, além da suspensão automática. Assim, ele ficará de fora por duas partidas.

Outro que poderia ser desfalque, mas escapou da suspensão, é o meia Jadson. Ele foi expulso no segundo jogo contra o Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores de 2015 e depois foi jogar na China. Entretanto, a Conmebol assegurou ao clube que ele está apto para atuar normalmente.

Para o jogo desta quarta-feira, a novidade deve ser o retorno do meia Rodriguinho, que não atuou diante do Botafogo-SP, no sábado. Segundo o técnico Fábio Carille, o jogador estará recuperado para a partida. A definição da equipe ocorrerá no treinamento que será realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.