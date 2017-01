Ritmo lento

Duramente criticado pela imprensa de Sevilha ao longo da semana, depois da derrota de seu time para o Real Madrid, Paulo Henrique Ganso fecha seu primeiro semestre na Europa de forma discreta. Até aqui, o meia acumula poucos minutos em campo, além de um gol e uma assistência. Entre os brasileiros da Espanha, fica atrás na comparação com Alexandre Pato, por exemplo, que atravessa bom momento com a camisa do Villarreal – e que também chegou ao país na janela de transferências do verão europeu.

“O ritmo de Ganso impede o time de competir contra um rival tão exigente como o Real Madrid”, disparou o Diário de Sevilha após a derrota do time do brasileiro por 3 a 0, nesta semana, em jogo válido pela Copa do Rei da Espanha.

“É inegável que o brasileiro tem vontade, por isso ninguém interprete esta análise como uma falta de respeito. Mas a crua realidade é que ele não divide nenhuma bola e, ainda, observa as jogadas passivamente do meio-campo, por exemplo. Sim, ele tem capacidade de fazer uma jogada diferente para que os ‘neutros’ elogiem sua magia, mas, de forma geral, é como jogar com um a menos em campo”, completou a análise da imprensa espanhola.

Até o momento, Ganso tem 12 jogos pelo Sevilla, sendo oito como titular. Ao todo, o ex-jogador do São Paulo tem 643 minutos em campo pela equipe espanhola. Com o mesmo período no país, Pato apresenta 20 partidas (16 como titular), com 1.317 minutos, uma assistência e seis gols.

Depois de começar a temporada apenas como opção no banco de reservas, Ganso, aos poucos, começou a ser mais utilizado pelo argentino Jorge Sampoli, técnico do Sevilla. O único instante de destaque do brasileiro até aqui aconteceu na vitória sobre o Alavés por 2 a 1, em outubro, pelo Campeonato Espanhol. Paulo Henrique entrou no decorrer da partida e ofereceu um belo passe, de calcanhar, para o primeiro gol, de Ben Yedder.