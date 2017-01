Tuitou

Com operação bem definida para vestir a camisa do Palmeiras, Felipe Melo está prestes a assinar com o Verdão. De acordo com a Sky Sports, o volante vai começar a trabalhar no time paulista em 10 de janeiro, data que os últimos detalhes da transferência seriam definidos.

O jogador de 33 anos, que deve realizar exames médicos no atual campeão brasileiro, só será anunciado quando ambas as partes resolverem toda a burocracia. As bases do contrato entre time e jogador já estão acertadas há quase 10 dias.

No início da semana, o empresário do jogador, José Rodríguez, viajou à Itália e conseguiu a liberação, mas o acerto oficial ainda não foi divulgado. Na quarta-feira (4), Felipe Melo e o Palmeiras publicaram tweets indicando o acerto.

Além da negociação com Felipe Melo, o Palmeiras, que tem como foco principal da temporada 2017 a Libertadores, já contratou cinco reforços: Alejandro Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Michel Bastos.