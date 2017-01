Segurando o bolso

Em novembro de 2016, em reunião na sede do clube, o conselho do Atlético Mineiro aprovou o orçamento para as contas da temporada seguinte. Entre outros valores de dívidas, pagamentos e recebimentos, ficou a expectativa de gasto em torno de R$15 milhões para contratações para reforçar o elenco.

A agremiação, no entanto, desembolsou apenas uma pequena parte disso até o momento. O Galo contratou o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, junto ao América-MG. Para ter o jogador, o time mineiro tirou dos cofres cerca de R$600 mil, apenas uma pequena parte do que era destinado a contratações: 4% do total.

Além de Danilo, a equipe alvinegra também anunciou o zagueiro Felipe Santana. O atleta, entretanto, chegou sem custos, já que estava sem clube e assinou com o Galo após tempo parado se recuperando de problemas físicos.

A expectativa é de que a diretoria contrate, pelo menos, dois volantes, tendo em vista a perda de dois importantes atletas nessa janela de transferências. Leandro Donizete fechou com o Santos ao não conseguir se acertar com a diretoria. Além dele, Júnior Urso retornou ao futebol chinês. Vale destacar, inclusive, que ambos terminaram a temporada como titulares.

Assim, com apenas Rafael Carioca como jogador de destaque entre os homens de marcação no meio-campo, o Atlético tem alguns nomes para contratações, mas ainda aguarda o desfecho das negociações.