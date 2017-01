Temporada 2017

O São Paulo se reapresenta hoje, no CT da Barra Funda, já sob o comando de Rogério Ceni, para iniciar a preparação visando à temporada de 2017. O primeiro dia de trabalho será de análises clínicas e físicas dos atletas. Por isso, tanto o elenco, como também a comissão técnica, não falarão com a imprensa.

Amanhã, o clube do Morumbi realizará os primeiros treinos do ano, em dois períodos. À tarde, o novo treinador do Tricolor concederá entrevista coletiva, que servirá também para apresentar seus dois auxiliares, o inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert.

Já na sexta-feira (6), o São Paulo viaja para os Estados Unidos, onde realizará a maior parte da pré-temporada, e disputará a Copa Flórida, além de um amistoso contra o Boca Ratón, time do ex-jogador Amoroso.

Na viagem para o exterior, o departamento médico do clube contará com equipamentos que pertencem ao Reffis, centro de recuperação física da equipe. “O Reffis já contava com aparelhos portáteis nas viagens, mas fechamos novas parcerias para reforçar o departamento e mantê-lo atualizado. Isso é importante na recuperação dos atletas”, explicou o fisioterapeuta Ricardo Sasaki.

Nos Estados Unidos, além de encarar o time de Amoroso, o Tricolor entra diretamente na semifinal da Copa Flórida, e encara o vencedor do duelo entre o River Plate-ARG e o Millonarios-COL. O São Paulo ainda pode enfrentar o rival Corinthians, que também começa a disputa já na semi.