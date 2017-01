Voltando à ativa

Voltando ativa

O suíço Roger Federer voltou ontem à ativa depois de longo período afastado das quadras devido a problemas físicos. O tenista atuou pela Copa Hopman, torneio amistoso realizado na Austrália. E demonstrou que deverá retornar em forma, ao conseguir vitória convincente diante do britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, em parciais de 6/3 e 6/4.

O triunfo do veterano ex-número 1 do planeta deixou a Suíça na frente do Reino Unido no placar geral entre os dois países, e mais confrontos entre tenistas das duas nações definirão a decisão do confronto. A anfitriã Austrália é a atual campeã da competição.

Sem tomar conhecimento de seu rival, Federer precisou de só 26 minutos para fechar o primeiro set. Consistente em seus serviços, o suíço ainda quebrou o saque de Evans no sexto game para deixar sua margem mais confortável e largar na frente.

A situação foi semelhante na segunda parcial, com Federer quebrando o saque que era do adversário logo no primeiro game do jogo e convertendo todos os seus serviços para selar o placar final sem maiores sustos.