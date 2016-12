Contratações

Contrataes

A Chapecoense deverá buscar a contratação de até três reforços para fechar o elenco com cerca de 32 jogadores. Segundo o presidente da equipe, Plínio David de Nês, o time aguarda a solução de alguns detalhes para anunciar nomes que já estão acertados.

A ideia da diretoria é mesclar jogadores com uma rodagem no futebol aos jovens formados nas categorias de base do clube. O elenco será usado para disputar a Primeira Liga e o Catarinense, mas sofrerá mudanças antes da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

“Tem contratados que vocês conhecem desde o início da semana. Temos outros praticamente acertados, mas ainda faltam exames médicos e a assinatura do contrato. Por isso que ainda não anunciamos. Vamos contratar mais dois ou três, completando com a base, formando um plantel de aproximadamente 32 jogadores”, disse o presidente.

A Chapecoense já está acertada com ao menos sete atletas: o goleiro Elias (Juventude), o zagueiro Douglas Grolli (Ponte Preta), o lateral Zeballos (Defensor-URU), o meia Nadson (Paraná), e os atacantes Rossi (Goiás), Niltinho (Criciúma) e Dodô (Atlético-MG). A diretoria catarinense ainda negocia com o volante Moisés, do Grêmio, e com o atacante Wellington Paulista, do Fluminense. O lateral Apodi e o atacante Túlio de Melo interessam ao clube.

O presidente da Chapecoense disse estar confiante de que o novo grupo honrará a memória dos jogadores mortos no acidente aéreo. “Vamos ter o calendário extenso e ele terá evidentemente competições que serão prioritárias e outras que teremos a participação honrosa do nosso grupo”, declarou.