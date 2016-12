Visando o futuro

Com o sonho de conquistar a Libertadores em 2017, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, planeja mudar o perfil do elenco a partir de contratações pontuais, como Alejandro Guerra, confirmado na noite da última terça-feira (26), e Felipe Melo.

O Palmeiras iniciou a temporada de 2016 falando em Mundial, mas acabou eliminado logo na primeira fase da Copa Libertadores. Com uma campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o time alviverde acabou superado por Rosario Central e Nacional.

“Muita gente fala em aprendizado. Isso passa pelo que enfrentamos nesse ano e não foi nada prazeroso para o palmeirense. Então, estamos procurando uma, duas ou três peças com um perfil um pouco mais voltado à Libertadores, que é nosso sonho no momento”, disse Mattos.

Alejandro Guerra, nome mais conhecido até o momento entre os reforços, brilhou na Libertadores pelo campeão Atlético Nacional e acabou premiado como melhor jogador do torneio. Felipe Melo, titular da Seleção na Copa do Mundo 2010, já acertou as bases do acordo com o clube e agora depende da Inter de Milão, já que tem contrato até 2017.

“Não é que não queremos ganhar o Brasileiro e o Paulista, mas a Libertadores é o grande sonho de todos nós. Então, o Palmeiras está buscando modificar um pouco seu perfil, mas não em termos de qualidade, porque nossa qualidade é inquestionável”, explicou Mattos.

O Palmeiras, a ser comandado pelo técnico Eduardo Baptista em 2017, anunciou outras três contratações além de Guerra. São elas os meias Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz).

Poucos dias depois de ganhar o título brasileiro, o clube renovou os contratos do goleiro Jailson, do lateral-esquerdo Zé Roberto e do centroavante Alecsandro. O volante Gabriel e o lateral-direito Fabiano negociam e estão próximo da permanência.