Ranking técnico

Ranking tcnico

Para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), Tite é o oitavo melhor técnico de seleções do mundo, empatado com Marc Wilmots, demitido da Bélgica após a Eurocopa. O ranking, divulgado ontem, tem o português Fernando Santos na liderança.

A IFFHS também divulgou lista com os melhores treinadores de 2016 nos clubes, em lista que foi liderada pelo argentino Diego Simeone, do Atlético de Madri, com pouca vantagem sobre o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, que o venceu na decisão da Liga dos Campeões.

Entre os técnicos de seleções, Fernando Santos, campeão europeu com Portugal, somou 199 pontos. O segundo lugar foi do sueco Lars Lagerbeck, que comandou a Islândia na Euro. Em seguida, vieram Joachim Low (Alemanha), Chris Coleman (Gales) e Didier Deschamps (França).

Ainda à frente de Tite ficaram Antonio Conte (Itália) e Ante Cacic (Croácia), enquanto ele superou apenas Bernd Storck (Hungria), Ange Postecoglu (Austrália) e Adam Nawalka (Polônia) no top 10.

Já na lista de treinadores de clubes, o top 5, além de Simeone e Zidane, teve Claudio Ranieri (Leicester), Pep Guardiola (Bayern de Munique/Manchester City) e Unai Emery (Sevilla/PSG). A grande surpresa é Pitso Mosimane, campeão africano com o Mamelodi Sundowns-AFS, na décima colocação, à frente de qualquer brasileiro - sequer citados no ranking.