Hoje, s 10h

O terceiro teste da pré-temporada do Uberaba Sport Club acontece hoje, às 10h, diante do Botafogo-SP. Depois de duas vitórias no Uberabão – contra Ponte Nova (2x0) e Comercial (1x0), o Colorado agora coloca o time em campo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Para o amistoso, o técnico Wantuil Rodrigues terá desfalques. O lateral-esquerdo Cleuber e o volante Leandro Teixeira, que durante a semana fizeram trabalho no departamento médico, devem ser poupados pela comissão técnica.

Outros três jogadores não devem fazer parte da delegação que viaja logo pela manhã para o interior paulista: o zagueiro Lucão e os volantes Kauê e Paulo Henrique, que apresentaram indisposição no último treino da equipe, no Centro de Treinamento do Colorado.

Assim, o técnico Wantuil deve mandar a campo a seguinte formação: Gilson; Baroni, Ulisses, Ricardo Lucena e Douglas; Lucas, Alan Patrick, Jouberth e Paulinho; Hércules e Rudimar.

Após a partida, os atletas do Uberaba serão liberados para o recesso. O USC retorna aos trabalhos no dia 2 de janeiro, com a reapresentação de todo elenco no CT Colorado. O time estreia no Módulo II do Mineiro no dia 18 de fevereiro, fora de casa, contra o Patrocinense.

Treino-jogo. Para o treinador botafoguense Moacir Júnior, o certame de logo mais será um ‘treino-jogo’, uma vez que o time paulista está em início de trabalho.

“Normalmente se fala jogo-treino, mas no nosso caso será um treino em ritmo de jogo, contra uma equipe qualificada, para que possamos avaliar o nosso momento de trabalho. Não podemos considerar como um jogo-treino, pois não temos 22 jogadores. Temos 16 atletas no elenco. Posso dizer que quando formos a Uberaba, no dia 7 de janeiro, aí sim faremos um jogo-treino”, disse Moacir.

O Botafogo prepara a equipe para o Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto estreia no Estadual no dia 5 de fevereiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.