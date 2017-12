Ricardo Motta recebe colunáveis ao lado da bela esposa, Rose

Ricardo Motta recebe colunveis ao lado da bela esposa, Rose

Admirado por todos por sua competência ímpar, juiz Ricardo Cavalcante Motta recebeu colunáveis no fim de semana, acompanhado pela sempre bela Rose, para as comemorações de seu aniversário

FOTOS/ PAULO LÚCIO Um dos mais conceituados juízes uberabenses, Ricardo Cavalcante Motta recebeu amigos, no fim de semana, para comemorar seus 55 anos,

ao lado da esposa, Rose

Chique comemoração

Fim de semana bastante festivo no clã dos Cavalcante Motta. Estimado juiz Ricardo Cavalcante Motta abriu as portas de sua bela residência para receber colunáveis, no fim de semana, sempre muito bem acompanhado pela bela esposa, Rose. Festa bacana, com super alto-astral! Por lá circularam amigos e familiares do magistrado, que se esbaldaram na pista de dança. Na hora dos parabéns, bolo temático do Batman encantou a todos – o máximo! Felicidades sempre! Fotos de Paulo Lúcio especialmente para a coluna de hoje.

Ricardo e Rose com as filhas dele, Raquel e Mariana

Ana Paula e Sílvio de

Castro Cunha Jr. Ana Cláudia e Roberto Leite Barbosa

Ricardo e Rose com as filhas dela, Maria Fernanda e Marcela

Ricardo e Rose com Wellington Cardoso

Ricardo e Rose com José Toubes Neto e Maria Cecília

Luiz Gustavo Barsam e Luciene com Florença e André Barsam

Tete Fantato e Antonio Augusto Musa Fabiano Rubinger e Dirlei

José Humberto Nóbrega e Marilda Décio Oliveira e Celinha

João Abrão e a sempre elegante e chique Tânia Misson, na

recepção da turma Ana Helena Cecílio e Tânia

Frank Neaime e Cristina



Vice-reitor da UFTM, Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, com os médicos que comemoram 45 anos de formados, em encontro festivo,

no fim de semana

Querida Alessandra Camargos recebe os aplausos da coluna pelo b’day, dia 29/11. Sucesso sempre, querida!



Lindo Gabriel Filippo ganhou festão de Carros para comemorar seus seis aninhos, para orgulho da mamãe, Mônica Francine

Chiques Mariana Caixeta e Fabrício Simões em frente à Brooklyn Cridge, em Nova York Taísa Gonçalves recebe o carinho da coluna, pelo niver, dia 8

Bel e Fernando Martins reuniram amigos e familiares para renovação de bodas, no fim de semana Querido amigo e competente fotógrafo Marco Aurélio Cury recebe os aplausos da coluna pelo niver, dia 8

Destaque especial na coluna de hoje para Anna Clara Risso Carvalho, que cola grau no Terceirão, quarta-feira, 6, com baile de gala no dia 9. Orgulho para os pais, Daniela Carvalho e Paulo Henrique Carvalho Silva Jéssica Santos e José Neto comemoraram bodas de papel (um ano de casados), no concorrido Resort Villa Galé, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco

Lindas aniversariantes de dezembro, Analu Nunes e Babi Magela receberam no fim de semana para big party sagitariana. Felicidades, meninas! Bazar do Menino

Acontecerá amanhã, das 9h às 17h, um dos bazares mais aguardados de todos, o Bazar Beatriz, da Casa do Menino. Estarão à venda lindas peças, feitas especialmente pelas voluntárias em prol da instituição – uma mais linda do que a outra! Perfeitas para enxovais e, também, para deixar a casa mais bonita, sempre. Não deixe de prestigiar! Vai ser na Casa do Menino, que fica na avenida Nenê Sabino, 160. A gente se

encontra por lá!



FOTOS/ PAULO LÚCIO Let it go! Júlia e Alice Teodoro reuniram a criançada para comemorar seus 4 e 5 aninhos, respectivamente Mamãe Roberta Teodoro com as

fofas Júlia e Alice

Alice e Júlia com a mãe, Roberta, e César Pantaleão

Roberta e César com os filhos dele, Francisco e Luiza

Roberta com as irmãs Duda e Renata Roberta com Mariana Franco

e Alexandre Franchi

Roberta com Paula Borela e

Daniela Prata Roberta e Marina Cadelca

Roberta com Poli Pinti e

Henrique Massa Tiago Augusto de Sousa e Valentina

Decoração de tirar o fôlego, by Maria Paula Mendes, sempre criativa e inovadora, especialmente para o niver de Alice e Júlia, deixando o Spasso Catavento (9.9148-0020 ou 3312-4020) em ritmo de Frozen

FOTOS/VANESSA MARTINS PHOTO & STUDIO Ricardo Barcelos de Campos e Indiany Caroline de Aguiar Lopes, os badalados noivos de sábado, 2, em Frutal

Indiany com seus pais, Solange Alice de Aguiar Lopes e Demilso Lopes

Ricardo com seus pais, Cláudia Garcia Barcelos e

João Augusto Campos Neto

Indiany com seus irmãos

Jéssica e Gabriel Ricardo e Indiany com a expert Maria Cláudia Cicci, que capitaneou com maestria o cerimonial do

concorrido evento

Ricardo entre os irmãos Rafael, com Alice; Rafaela, Gustavo e

João Augusto, com Henrique, no colo