Felipe comemorou niver com festão ao lado da mãe

Gata da capa

Será amanhã o aguardado lançamento da JM Magazine 58, que traz na capa a bela Paula Chagas. Diretamente da Casa de Giulietta, com música ao vivo, tendo nos vocais a bela voz de Leslye de Paula, a JM Magazine 58 está recheada de novidades, pensada especialmente para você. Já que a temporada dos casórios bacanérrimos do ano está reaberta, a JMM 58 traz matéria bem legal, reunindo os trend alerts para as noivas de plantão. Cristina Vasques reúne o que é novidade na estação para você repaginar o closet com as tendências primavera/verão; além disso, saboreie o gostinho especial das massas, com receitas deliciosas para esquentar as suas recepções. De volta ao Brasil após trip pelos Alpes Suíços, Lídia Prata ajuda você a fechar as malas e carimbar o passaporte com as melhores dicas. A edição 58 está ainda mais especial com o retorno de Cecília Cecílio às páginas da JMM, que fala sobre a #mesaposta. Criativa Raquel Ribeiro ensina você como fazer a festa perfeita. Quem não sabe mais o que fazer com o corre-corre do dia a dia não pode perder a matéria incrível de Indiara Ferreira. No radar dos colunistas, as principais festas que agitaram o calendário social, especialmente para o seu deleite. Não perca, a JMM 58 está irresistível! Quarta-feira, 30, já nas bancas.