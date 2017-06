Kisko e Maíla ganharam descolado Chá Bar no fds

Kisko e Mala ganharam descolado Ch Bar no fds

FOTO/ PAULO LÚCIO

Prestes a subirem ao altar, em setembro, Fernando Alonso e Maíla Dornfeld reuniram a turma em animado Chá Bar no fim de semana. Felicidades!

Fotos/Paulo Lúcio Fernando Alonso e Maíla Dornfeld, os noivos do ano, em descolado

Chá Bar no fim de semana Kisko e Maíla com a mãe dela, Denise

Fernando com seus pais, Lívia e Sérgio Castejon, e a irmã, Marcella

Maíla e Kisko

Preparando altar para início de setembro, os queridos Maíla Dornfeld Borges e Fernando Alonso ganharam animado Chá Bar no fim de semana. Nem o friozinho espantou a galera animada! Na recepção dos convivas junto com os noivos estavam a elegante Denise Dornfeld, mãe da noiva, e Lívia e Sérgio Castejon, pais do noivo. Casamento agendado para 2 de setembro. Fotos de Paulo Lúcio especialmente para a coluna de hoje.

Renzo abraçando a irmã, a noiva Maíla entre Cacá Dornfeld e

Carol Nassif

Lorena Fiuza e a noiva Maíla entre Thiago Tiveron e Michelle

Noivos com Raquel Prata Bruna Veneziano e Maíla

Thiago Rubinger e Cecília Delalíbera A noiva com Luiza Botelho

Evento rede prestadora

Especialistas que atuam na gestão de empresas que prestam serviço à Unimed Uberaba participaram de um encontro na Cooperativa para a atualização do uso de ferramentas que estão sendo desenvolvidas para melhorar o desempenho dos sistemas e modernizar os acessos gerando maior praticidade e eficiência. A Coordenadora de Gestão de Rede, Ivi de Oliveira Cordeiro, acompanhou a qualificação. A Diretoria, coordenada pelo Médico Wilson Adriano Abrão, prepara, ainda, um manual para contribuir com a educação contínua.





Fotos/Paulo Lúcio Festejados Élvio e Cilene Vincenzi, nas comemorações do niver dela Cilene com Daise e Tulio Oliveira

Cilene entre Laila Hueb

e Fatinha Faria Cilene entre Maria Lúcia Hueb

e Maria Cristina Rossi

Cláudio Freitas Júlia Maria Santos Urzedo comemora seus 18 anos amanhã, dia 13 Fofos Eduardo de Lucca e Sofia

em clima de São João

Sarah Neaime colocou aliança na mão direita no fim de semana e comemorou com as amigas, Juliana Puertas, Nuria Puertas, Marianna Ramos, Morenna Ramos, Mariah Hueb, Bruna Costa e Sofia Lebrón

Lucas Potenza e Lígia Borela brindando à vida em

Fernando de Noronha. Tim-tim!

Vanessa Figueiredo e André Massi

Fotos/Babi Magela

Juliana Fraga e Thiago Francis

Lucca Bertollini e Renata Malagoli

Marcela e Frederico Cadelca

José Geraldo Malaguti e Vanessa Lenza

