Kaissor Saad e Luciana Velasco reuniram colunáveis em chique sim

Kaissor Saad e Luciana Velasco reuniram colunveis em chique sim

BABI MAGELA

Mesmo que o Dia das Mães tenha sido ontem, todos os dias são delas. Nossas musas inspiradoras, nosso primeiro amor, dona de um amor incondicional. É sempre tempo de abraçar e agradar a mamãe!

Poliana Pinti Massa ganha o abraço gostoso de Pedro e Isabella usando brinco oval de ouro branco com diamantes e rubis, colar com pingente em gota com rubis e diamantes, anel trabalhado com ouro branco, diamantes e rubis – tudo Vanessa Quintiliano

Linda Maria Teresa Souza Terra nas comemorações do seu primeiro aninho Muito champagne para comemorar! Querido Jorge Alberto Nabut ganha todos os abraços carinhosos pelo niver hoje

Gustavo Aleixo comemorou, sábado, seus 40 anos ao lado da

namorada Shirlene Anjo E a fofura dessa princesa? Para orgulho dos pais, Paula e Gustavo Gomes, a fofa Isabela completou seu primeiro aninho

FOTOS/DANIEL CAVALARI Kaissor Saad e Luciana Velasco Rufato, os chiques noivos de sexta-feira Noivos com a mãe dele,

elegantíssima Marlene Elias Saad

Sim de Kaissor e Luciana

Renomado cirurgião Kaissor Saad disse sim à belíssima Luciana Velasco Rufato na sexta-feira, dia 12, em cerimônia maravilhosa. Ele abrilhanta a edição atual da JM Magazine e recebeu amigos e familiares em chique recepção. Destaque para a mãe do noivo, Marlene Elias Saad, e também para os pais da noiva, Marco Aurélio Rufato e Benedita Maria Velasco. Momento marcante na hora do buquê, que não foi jogado, mas sim entregue para a irmã do noivo, Karime, que foi pedida em casamento durante a festa pelo namorado, Junior Venutto. O máximo! #FicaDica para as próximas noivas! Cliques de Daniel Cavalari enfeitam a coluna de hoje.

Luciana com seus pais, Marco Aurélio Rufato e Benedita Maria Velasco O noivo com a bela filha, Victória

Luciana rodeada por seus irmãos, Gustavo, Andrea e Frederico

Kaissor com os irmãos, Faissor e Karime, e a mãe, Marlene

Noivos com Junior Venutto e Karime, Gisele Caetano e João Saldanha

FOTOS/PAULO LÚCIO Luciana com a expert Maria Cláudia Cicci, que comandou, com maestria, a equipe de cerimonial do chique evento Vaniana Cecílio com a

elegante mãe, Vânia

Vaniana recebendo Raquel e Raphael Pagliaro



B’day Vaniana

Não tem pessoa mais alto astral que Vaniana Cecílio Helou! Com alegria contagiante, ela reuniu os amigos e familiares em extensa mesa num badalado restaurante da cidade para brindar à vida com muito estilo e descontração. Ajudando a bem receber, sua elegante mãe, Vânia, atenta a todos os detalhes. Gente bonita e alegre, como todo aniversário tem que ter! Felicidades sempre, querida! Fotos de Paulo Lúcio especialmente para a coluna de hoje.

Vaniana com Patrícia e Fuedinho Cecílio



Nega Pável com Vaniana Vaniana com Cristiano Marzola

e Cristiana Pális

Vaniana com Raquel Maximiano e Cilene Castejon

Moisés Oliveira e Sandrinha Queiroz Carla Serran, Vaniana e

Sandra Cordeiro

Vaniana e Vânia com Letícia Campos

Luciane Abdanur, Vaniana, Bruna Abdanur Carvalho e Luciana Cunha



Graziela Massa e Ricardo Cecílio com Vaniana

ANDERSON PACHECO Ana Maria Prata com a

festejada aniversariante Fernando Gomes e Thamires Linhares selaram o amor no dia 6, em belíssima cerimônia realizada na

Igreja Nossa Sra. da Abadia

BRUNO RABEO Vinicius Limarque Jr ganhou festão de super-herói em abril comemorando seus 10 anos, para orgulho dos pais, Lidiane e Vinicius Limarque Parabéns especial para Mayla Rufino, aniversariante de amanhã; na foto,

com a mãe, Érika

FOTOS/PAULO LÚCIO Maria Cecília Oliveira Nogueira comemorou seu primeiro aninho com festão! O avô Carlos Antônio Nogueira, a mãe, Lorena, a avó Maria Divina,

e o tio Marcio Antônio Nogueira

Maria Cecília com a avó Maria Abadia Oliveira e o pai,

Gregory Fernando Oliveira

Maria Cecília com Karen Valle e Marcio Antônio Nogueira

fFOTOS/PAULO LÚCIO Carmen Guillaumon reuniu a família para comemorar seu niver

com muita alegria Carmen brindando à vida com

os filhos, Stella e André

Carmen com os familiares: Ana, André, Fefe, Arthur,

Antonio, Stella, João André e Rodrigo

Tim-tim! Carmen com as BFFs Leia Tavares, Ilka, Ana Elisa e Rosa Maria

Stella e Mariana Miranda Destaque na coluna de hoje para a bailarina Letícia Terêncio, que faturou importantes premiações em festivais. Sucesso!