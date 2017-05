João Marcos e Gabriela nos embalos do Baile do Cowboy

Joo Marcos e Gabriela nos embalos do Baile do Cowboy

Foto/Babi Magela

Tem coisa mais gostosa que colo de mãe? Pensando nessas supermulheres, Vanessa Quintiliano selecionou joias especiais para presentear no momento mais especial do ano: o dia delas, as mulheres mais importantes nas nossas vidas!





Juliana Misson Bianco com os fofos Pedro e Marcela; Juliana usa brinco gota em tanzanita e diamantes; choker em ouro branco e diamantes, colar em ouro branco e diamantes; aliança em ouro branco com brilhantes e tanzanita – tudo VQ

Lu Gullar Martinha Sabino Destaque na coluna de hoje para Consuelo Mansur Pereira Farah, que comemorou no sábado seus 30 anos, com o esposo, Marcelo Cunha Farah, e a filha Maria Laura Abraço especial para a querida família Barbosa-Carrara: nas comemorações dos 30 anos, Luiza com o marido, Guilherme,

e a fofa Donata

Fotos/Martinha Sabino Destaque na coluna de hoje para a querida Nilda Santos, aniversariante desta segunda. Felicidades sempre! Bibi e Mário Schick batizaram a princesa Olívia, no fim de abril

Bibi com os pais, Ângela Pena e Rodrigo Mendonça, e a irmã Lalá, madrinha de Olívia Mário com o irmão Renato Schick, padrinho de Olívia

Luís Gustavo Leão e Mariana

com o lindo Lipe Dulce Guaritá e Ado Oliveira

Bibi, Mário e Olívia com Cristina Hueb, Sânia Leonardo e vovó Ângela Pena

Juliana Salgado Fuser, Paula Leonardo, Bibi, Olívia, Mariana Mauad

e Mariana Rodrigues da Cunha Leão

Fotos/Neto Oliveira Érika e André Delfino reuniram amigos e familiares na expectativa

do primogênito, Guilherme Érika com seus pais, Cláudio da

Silva Santos e Vanildes

Érika e André com os avós paternos do baby, João Delfino e Célia

Érika e os padrinhos de Guilherme, Waleska Iozzi e Cláudio André e Érika com a tia e madrinha de consagração de Guilherme,

Lívia Delfino

Futura mamãe com Joyce

e Valdete Cápoli Verônica Ahmar e o fofo Davi

com a futura mamãe

Érika com a dermatologista

Giovanna Prata Érika e Danielle Magalhães

Mesa maravilhosa by É Pique Festas Criativas (3321-8487),

especialmente para o chá do Guilherme

Linda e querida Tati Gondim ganhou chá de fraldas especial, no fim de semana, para esperar a chegada da caçulinha Alice

Tati com a mãe, Auxiliadora, e a irmã Mônica, que arrasaram

nos preparativos Tati com a filha Anna Luísa,

à espera de Alice

Irmãs de barriga! Gravidíssimas Tati e Mariana Melo, madrinhas da

Alice e da Helena Tati com a sobrinha e afilhada Naná

Fotos/Paulo Lúcio Lorena Mourão e Marcelo Augusto Aretusa Gimenez, Maria Cláudia Cicci e Diego Blanco



Baile do Cowboy 2017

De ficar na memória. Assim foi o Baile do Cowboy 2017. Produção impecável, showzaço de primeiríssima qualidade, com muita gente bonita cantando todos os hits de duas das duplas mais queridas no cenário sertanejo. Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone trouxeram o Projeto Clássico ao Jockey Park, no fim de semana, e quem não foi, definitivamente, perdeu. Animadíssimo, o show contou com uma plateia tão animada quanto as duplas no palco, levando uma noite inesquecível a cada um que passou por lá. Bruno e Xororó uniram o gogó para não deixar ninguém parado. Foi o máximo! Parabéns especiais à Pró Eventos, Trio Produtora e Top Entretenimentos! Vocês arrasaram. Fotos de Paulo Lúcio especialmente para a coluna de hoje.

Cerest e Glaico Said

Bruno Dorigueto, Renata Machado Borges, Nathália e Fabiano Silva,

Gabriel Nascimento e Isadora Hueb



Tiago Fontes e Sophia Cartafina Luana Terada e Danillo Silveira

João Marcos Machado Borges

e Gabriela Nóbrega Luís Sisconetto e Marilaine

Ricardo Delfino e Camila Detoni Flávio Bichuette e Mariana

Fotos/Babi Magela Johnny Dias Portela Cunha com os avós, Regina e Carlos Humberto Oliveira; a mãe, Camila Portela Oliveira, e os tios Rafael e Pedro Portela Oliveira,

nas comemorações de seu 1º aninho

Ian Produções Johnny com o pai, Igor Castro Andréa Cristina Cassiano Silva e Florisval Silva reafirmaram o amor, em casamento no dia 29 de abril; felicidades!

Donizette Trindade Laura Beatriz de Sá Oliveira é a linda debutante de 5 de maio

Better look

Está por dentro de todas as novidades? Não perca o foco na blogueira mais descolada do momento. Com bom gosto ímpar, Lamonise Ribeiro traz tudo que é sucesso com as trending alerts no seu blog, parada obrigatória para quem quer estar bem informada sempre. Moda, lifestyle, saúde, viagens e tudo mais para você arrasar em todos os momentos. Acesse já! www.lamoniseribeiro.com. Must visit!