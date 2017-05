Henrique Coraspe e Marcela Farid na Festa do Tim

Fotos/Paulo lúcio O cara! Tim Chaebub comandou FDS de puro agito por aqui Juliano Pombo, Gegê e Nega Pável

Tim weekend

Quem mais está com “depressão pós Tim”? O fim de semana mais aguardado do ano teve brilho especial em 2017. A começar pelo Villa Mix, na sexta-feira, 28 de abril, com Matheus & Kauan (que embalaram os festeiros quando o Sol começou a raiar), Alok, Royal Inc e Jhoony Glovez – foi demais! No sábado, 29, Tim Chaebub mostrou por que a Festa do Tim realmente é inesquecível, levando um line-up de causar inveja e ficar na saudade. O que são os meninos do Make U Sweat? Incrível! Quem não foi certamente está ainda mais deprê, porque perdeu. Ano que vem tem mais, moçada!

Fernanda Pimenta, Mayara Inácio e Marcela Pimenta Pablo Pint e Tati com Michele Dorça



Vanessa Ribeiro Malu Miranda e Kadu Vilares

Taina Ferreira Léo Naves e Jessi Caetano

Parabéns mais que especiais para a blogueira Lamonise Ribeiro, aniversariante de ontem.

Sucesso sempre, gata! Destaque na coluna de hoje para a competente e linda fotógrafa Rita Lacerda, grande parceira do JM e nossa amiga, que comemora

niver dia 3



Rivaldo Machado Borges e Rosália, superorgulhosos do filho Rivaldo Neto, que acaba de garantir o diploma em Administração pela FGV, em São Paulo; na foto, com a irmã e futura médica Aline

Fotos/Paulo lúcio Queridos Manu Quirino e Fabiano Paiva vendo New York do topo do Empire State Building.

Tem visão mais incrível? Ismael Caixeta Ribeiro e a elegante Adriene receberam amigos, no sábado, para celebrar mais um niver dele. Felicidades!

Adriene e Ismael com os filhos Mariana e Gabriel José Humberto Nóbrega e Marilda

Fernando Ribeiro e Ana Paula, Ismael e Adriene,

Antonio Augusto Barros e Tetê



Adriene e Ismael recebendo Lílian Andrade e Gilvan

Paulo Lóes e Cristiana Palis Cláudio Junqueira e

Maria Luiza Barsam

Adriene com Cris Ribeiro e Ana Paula Sabino Ciabotti

Akinafoto • Cristiano Bizzinotto • Giovanna Frange Luan Santana abriu a temporada ExpoZebu 2017 Ana com o pai e diretor da ABCZ, Marcelo Artico

Sucesso total os shows da ExpoZebu 2017! A galera de Uberaba e região compareceu em peso para ver, após mais de 10 anos, o retorno dos shows na 83ª ExpoZebu. Foi bom demais encontrar o Parque de Exposição cheio novamente. Na sexta, o público foi ao delírio com o meteoro de sucesso Luan Santana. No sábado, foi a vez das coleguinhas mais amadas do Brasil se apresentarem na Expô. Simone & Simaria lotaram o Parque Fernando Costa, bateram recorde de público da festa este ano e colocaram a galera pra dançar. Ontem, Zezé Di Camargo & Luciano encerraram os shows da ExpoZebu 2017, com muito romantismo, relembrando sucessos de várias épocas. Bom demais!

Mariana Delfino e Cris Queiroz Maria Cláudia Cicci

José Domingos Luís Antônio Blanco e Ana Maria com a filha, Heydie; o genro Abílio e o fofo José Francisco Mendonça Nasser, aniversariante de abril. Felicidades!

Fotos/Wagner Soares Princesa Maria Clara Veneziano Andrade recebeu seu primeiro sacramento no fim de semana Maria Clara com os pais, Polyana Veneziano e Arthur Andrade

Poly, Arthur e Maria Clara com os padrinhos: Layce Veneziano e Ademar Gambardella, de consagração, e Fábio e Bruna Veneziano, de batismo

Maria Clara com os avós maternos, José Arlênio Veneziano e Eleia

Maria Clara com os pais, Arthur e Polyana; os avós paternos,

José e Ana Andrade, e a tia Carol



Deixando a temporada country ainda melhor, o Baile do Cowboy 2017 está absolutamente imperdível, trazendo o Projeto Clássico com Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone, especialmente para você. O evento é open bar e promete ser inesquecível. Os ingressos para as mesas estão esgotados, mas há outras três áreas disponíveis: Prime Ubervel, Camarote e Área VIP. Os ingressos estão à venda na loja do Baile do Cowboy, no Shopping Uberaba, e on-line pelo site megaue.com.br. Mais informações pelo telefone (34) 4102-0223 ou proeventos.com.br. A produção é da Pró Eventos, Mais Eventos, Top Entretenimentos e Trio Produtora. É claro que vamos curtir mais essa juntos!