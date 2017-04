Carol Caetano e Gustavo Fatureto reúnem colunáveis no sábado

Prepare-se para o fim de semana mais aguardado do ano. Tim Chaebub vem aí para a organização de duas das principais festas do calendário uberabense. Na sexta, Matheus & Kauan chegarão com tudo para o Villa Mix, que ainda terá o DJ do momento, Alok, Royal Inc e Jhoony Glovez, com maravilhoso buffet étnico. No sábado, segure esse line up de primeiríssima para a esperada

Festa do Tim: Samhara, Jet Lag, The Juns e Make U Sweat. Vai ser incrível! Open Bar completo: whisky Chivas, vodka Absolut, energético, cerveja, água, sucos, refrigerante. E você não vai perder essa, vai? Lote promocional é somente até a meia-noite de hoje! Vendas on-line: @semhora ou ticmix.com. Ponto de Vendas em Uberaba – Loja Tam Viagens, no Shopping Uberaba (3331-1001), ou pelo e-mail marcela@timeventos.com.br. Acesse: @festadotimuberaba

@timchaebub e fique por dentro de tudo. A gente se encontra lá!