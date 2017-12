Juiz determina que Dep. Zoonoses seja adequado em 60 dias

Tutela antecipada

O juiz da 2ª Vara Civil, Fabiano Rubinger de Queiroz, deferiu pedido de tutela antecipada feita pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública, no dia 11, para que o Município de Uberaba efetive a adequação da estrutura física e do funcionamento do Departamento de Controle de Endemias e Zoonoses. Diz que foram comprovadas diversas inadequações existentes no setor, relacionadas à estrutura física e de pessoal. Foi dado prazo para que a PMU providencie em 60 dias a regularização dos procedimentos e rotinas técnicas executados pelo departamento, nos termos da legislação sanitária. Mesmo prazo foi dado para a regularização da manutenção e melhoria das instalações e dos equipamentos. E em 90 dias apresente os projetos e em 180 dias execute as obras, inclusive de acessibilidade e condições sanitárias.

Mais

Na mesma decisão foi estabelecido que o município terá 120 dias para iniciar a implementação de Projeto de Controle Populacional de Cães e Gatos. Caso as providências requeridas não sejam atendidas, os gestores ficarão sujeitos à pena de multa cominatória de R$1.000,00 por dia, limitada a R$20 mil. A prefeitura tem 15 dias para apresentar defesa.

Pegou mal

A votação relâmpago de projeto sobre a autorização de cursos a distância na área de Saúde pela Comissão de Educação, em reunião presidida pelo deputado Caio Narcio (PSDB), gerou polêmica. É que apenas ele e o deputado Saraiva Felipe (PMDB) estavam presentes. Suas justificativas não foram convincentes.

Uberaba está em todas

O investimento de R$20 milhões da indústria de fertilizantes Ubyfol na unidade de Uberaba foi destaque no Diário do Comércio. Empresários assinaram protocolo de intenções com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Desrespeito

Motociclistas com escapamentos abertos e carros-bomba acordaram os moradores da avenida Tonico dos Santos e imediações, na madrugada de domingo, 17. Eles trafegaram, inclusive, na contramão de direção, e buzinando. A PM passou pelo local, mas na sequência a arruaça foi retomada. Uma das reclamantes diz que a baderna é rotina na via e não compreende como esses veículos não são apreendidos.

Virou rotina

Moradores do bairro Maringá ficaram mais um fim de semana sem dormir. Chácara de festas, que funciona sem alvará na rua Genoveva de Melo Prais, fez festa que varou a madrugada. Como sempre, a Guarda Municipal foi acionada e justificou que só duas viaturas estavam em operação e empenhadas em outras demandas. A comunidade pede o cumprimento da lei.

Opinião do leitor

O advogado Rondon Fernandes de Lima opina sobre a reitora Ana Lúcia Simões pretender, através de indicação do vereador Rubério dos Santos (PMDB), que seja feito estudo para fechamento da rua Frei Paulino, entre o UTC e a rua Constituição, para melhorar o acesso ao Hospital de Clínicas da UFTM e a segurança dos pedestres. Segundo ele, isso é coisa que não dá nem para acreditar, mas, com certeza, deve ser verdade. E, como usuário diário da via, ele sugere a proibição de estacionamento de veículos no trecho, para resolver a questão.

Opinião do leitor 2

Altalisio Raymundo Filho entende que serve de exemplo para os políticos locais a destinação de R$1,3 milhão, por meio de emenda do deputado federal pastor Franklin Lima (PP/MG), para o atendimento dos pacientes da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central (ACCBC)/Hospital Dr. Hélio Angotti. Ressalta que os eleitores na próxima eleição devem saber distinguir o “joio do trigo” em suas escolhas, parabenizando o vereador Ronaldo Amâncio (PTB) pelo trabalho junto ao deputado Franklin.

Controle Social

Uberabenses participaram de curso de formação para o Controle Social do sistema Único de Saúde (SUS), na semana passada, em Uberlândia. A promoção do Conselho Nacional de Saúde teve apoio do Conselho Estadual de Saúde, com aulas dos técnicos do Ceap. No próximo ano, outro curso será ministrado pela Escola de Saúde Pública (ESP/MG), em parceria com o Conselho Estadual de Saúde na região. O conselheiro estadual Jurandir Ferreira observa que é preciso conhecer para fiscalizar melhor; esse é o objetivo.

Foto/Divulgação



Representantes de 14 cidades da região participaram do curso

Ti-ti-ti

- Prefeitura abriu licitações para a compra de materiais elétricos e tubos de concreto armado, destinados às obras de adequação dos corredores de ônibus do sistema BRT/Vetor. Propostas serão abertas em janeiro, o que leva a entender que as obras vão avançar ao longo de 2018.

- Chama a atenção a quantidade de processos administrativos abertos contra servidores municipais, inclusive a gravidade das denúncias.

- Dezenas de contratos de servidores temporários foram prorrogados pela prefeitura até o fim do ano que vem, nas mais diversas funções.

- Servidor envolvido no escândalo do furto de vacinas acabou preso em cumprimento de mandado por crimes contra instituições financeiras.

Cemig promete ligar até hoje a energia nas casas do Residencial Isabel do Nascimento.