Vereadores querem sincronização de sinais na Leopoldino

Vereadores querem sincronizao de sinais na Leopoldino

Tráfego

A falta de sincronia nos semáforos da cidade, principalmente na avenida Leopoldino de Oliveira, onde está o principal corredor de ônibus BRT, levou os vereadores a aprovarem requerimento de Aguinaldo Silva (PSD) pedindo providências à Prefeitura. O presidente Luiz Dutra (PMDB) aproveitou para solicitar que os equipamentos sejam desligados à meia-noite e fiquem intermitentes, por medida de segurança.

Mais alto

A gasolina alcançou o maior preço médio da história no Brasil ao ultrapassar a barreira de R$4 por litro no fim de novembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que monitora a evolução dos preços dos combustíveis desde 2003. No entanto, em Uberaba esse valor já foi superado há tempos, sendo o litro da gasolina vendido a R$4,35.

Regionalização

O reitor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Roberto Gil, assinou convênio com o prefeito de Campo Florido, Renatinho Soares, para realização do projeto IFTM Itinerante no município. A operação ocorrerá a partir de julho de 2018. O projeto desenvolverá ações sociais, agrícolas, serviços, de tecnologia da informação, cultura e empreendedorismo.

Deliberação Normativa

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) estabeleceu critérios e procedimentos para compensação ambiental nos licenciamentos de empreendimentos de impacto e outras atividades. Poderão ser propostas as seguintes Medidas de Sustentabilidade Ambiental: preservação e/ou introdução de vegetação; economia de consumo e/ou reuso de água; sistema de captação e uso de água pluvial; coleta e adequada destinação de óleo e gordura; melhoria na ambiência do entorno do empreendimento ou em áreas apontadas pela Secretaria de Meio Ambiente.

Arquivo



Mototaxistas e centrais reclamam que pagam impostos e taxas, mas concorrentes não



Concorrência

Até mesmo os mototaxistas de Uberaba passaram a enfrentar a concorrência de aplicativo. Trata-se do “Garupa”, que já contaria com mais de cem adeptos na cidade. O sindicato da categoria denunciou as irregularidades detectadas perante a legislação municipal à Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest), como motos com nove anos de uso, e espera providências.

Foto Jairo Chagas



Sindicalista Graça Carriconde chama a atenção dos trabalhadores para que participem das negociações coletivas que acontecem agora, após a reforma trabalhista



Comemoração

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas (Stiquifar) comemora o resultado das negociações com a empresa Sipcam. Ao fechar o Acordo Coletivo para 2017-2018, manteve todas as cláusulas anteriores, além das horas in itinere. O reajuste chegou a 100%, baseando-se no INPC - de 1,83%. De acordo com a presidente Graça Carriconde, um aumento não muito comum no Brasil, que passa por crises na economia e na política. Outro diferencial nessa negociação foi o reajuste de 12% no tíquete-alimentação.

Vai repercutir

A pedido da reitora Ana Lúcia Simões, o vereador Rubério Santos (PMDB) requereu ao Executivo que faça estudos para fechamento da rua Frei Paulino, entre o UTC e a rua Constituição, em frente do Hospital de Clínicas da UFTM, no sentido bairro-centro. A medida seria para facilitar o acesso das pessoas e ambulâncias ao complexo hospitalar, principalmente ao pronto-socorro.

Moeda de troca

Lançada pelo governo federal para conseguir apoio à reforma da Previdência, o “encontro de contas” prometido aos prefeitos para abater dívidas previdenciárias deve render bem menos que o esperado. Dados da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda mostram que a União reconhece dever aos municípios R$396,8 milhões, muito menos que os R$15 bilhões que os prefeitos esperavam obter da negociação. Com os estados, o débito admitido pela União é de R$2,2 bilhões.

Moeda de troca - 2

Os valores acima se referem à compensação previdenciária devida pelo INSS quando um trabalhador da iniciativa privada é aprovado em concurso público estadual e municipal e passa a contribuir para a aposentadoria em um regime próprio. Esses regimes são geridos pelo ente público e são responsáveis por bancar o valor do benefício. Como não há repasse das contribuições que já foram pagas ao INSS, a União assume sua parte na aposentadoria ou pensão, de forma proporcional ao salário de contribuição do trabalhador na época da vinculação ao regime geral.

Moeda de troca - 3

Essas compensações são pagas regularmente desde maio de 1999, segundo o governo federal, mas o passivo acumulado entre 1988 e 1999 ainda é alvo de embates. A União já começou a pagar os municípios e desembolsou até agora R$709 milhões, mas ainda não iniciou a quitação com os estados. A Prefeitura de Uberaba e o Instituto dos Servidores Municipais de Uberaba (Ipserv) têm direito a parte desses recursos, para o encontro de contas.

Acima do teto

Agentes públicos que receberam salários acima do teto constitucional do funcionalismo desde novembro de 2015 terão que devolver os valores que ultrapassaram o limite previsto pela lei. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), conselheiro Cláudio Couto Terrão. Os valores exatos para devolução só serão revelados em fevereiro de 2018, quando o tribunal disponibilizará todo o conteúdo de um cadastro dos agentes públicos do Estado que tem sido produzido desde abril deste ano.

Acima do teto - 2

O levantamento, uma espécie de censo do funcionalismo público, aborda as remunerações de todos os agentes públicos de Minas e em todos os 853 municípios do Estado. Entram governador, deputados, prefeitos, vereadores, desembargadores, promotores de Justiça, conselheiros, servidores e funcionários de empresas estatais. A partir do número final, vão determinar o corte do envio desses recursos e pedir a devolução dos valores, esclarece o desembargador Cláudio Terrão. Cada montante a ser devolvido será repassado diretamente ao órgão de origem do pagamento. Servidores, como ocorrem casos em Uberaba, retornarão os valores à Prefeitura.

“ArborizAção”

A Associação Comunitária do Residencial Tancredo Neves realiza a 4ª edição de “ArborizAção do Bairro”, a partir de 9h30 de hoje, em frente do Cemei. Serão plantadas cerca de 100 mudas de espécies nativas e frutíferas.

Dando resultado

A criação da Farmácia Solidária, localizada ao lado da Central de Ambulâncias, na praça Augusto Lempp, tem mostrado resultado. Em novembro, 401 atendimentos foram feitos pela farmácia básica e outros 272 com doações, totalizando 272 pessoas atendidas. As doações de medicamentos podem ser feitas pelo telefone 3315-7573. A captação é feita por representantes de laboratórios, médicos, farmácias particulares e pessoas que possuem medicamentos em casa.

Fica a dica

O presidente da Fundação Procon, Rodrigo Mateus, postou nas redes sociais que o assinante adimplente pode requerer à prestadora de internet, telefone fixo e TV por assinatura a suspensão, sem ônus, uma única vez, a cada 12 meses, pelo prazo mínimo de 30 dias e o máximo de 120 dias, mantendo a possibilidade de restabelecimento, sem ônus, da prestação do serviço contratado no mesmo endereço. Observa que o assinante tem direito de solicitar, a qualquer tempo, o restabelecimento do serviço prestado em 24 horas, sendo vedada qualquer cobrança para o exercício deste direito.

Ti-ti-ti

- Vereadores aprovaram emenda no orçamento de 2018 para a internacionalização do aeroporto de Ribeirão Preto. Ou seja: estão na frente de Uberaba.

- A partir de amanhã, prefeitos de todo o país passam a lotar os gabinetes dos ministérios e dos deputados federais em busca da liberação de emendas e de recursos, em Brasília, antes que fiquem em restos a pagar em 2018.

- Vice-líder do prefeito, Rubério Santos está pleiteando a volta de instalação de lixeiras na área central, principalmente na avenida Leopoldino de Oliveira.

- Moradores e comerciantes das avenidas João Dallacqua e Niza Guaritá e das ruas Benjamin Constant e Egídio Fantato reclamam dos buracos e dos prejuízos causados por eles.

- Deputado federal Aelton Freitas (PR) informou que o Ministério do Turismo liberou R$121.850 de emenda de sua autoria para a Prefeitura de Uberaba adquirir e instalar academias ao ar livre.