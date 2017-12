Fundação João Pinheiro coloca Uberaba com o 5º Maior PIB de MG

Fundao Joo Pinheiro coloca Uberaba com o 5 Maior PIB de MG

Entre os maiores PIBs

Uberaba é o sexto maior Produto Interno Bruto (PIB) em Minas, no ano de 2015, com 2,4% da riqueza do Estado. Resultado do levantamento foi apresentado na quinta-feira, 14, pela Fundação João Pinheiro. BH lidera, com 16,8%, seguido por Uberlândia, com 5,7%, Contagem, com 5%; Betim, com 4,6%; Juiz de Fora, com 2,8%; Uberaba, com 2,4%; Ipatinga, com 1,6%; Montes Claros e Sete Lagoas, com 1,5% cada, e Nova Lima, com 1,4%.

Desequilíbrio

A pesquisa mostrou que Uberaba é o destaque dos últimos anos por apresentar contínua melhora na participação do PIB mineiro, reflexo no incremento do comércio e na produção de fertilizantes e defensivos agrícolas. O estudo da FJP constatou, ainda, a crescente desigualdade socioeconômica em Minas. Apenas dez das 8.853 cidades mineiras concentram 43,4% da produção econômica do Estado. Também foi detectado que a indústria mineira está em queda. No período de 2010 a 2015, o setor caiu 7%.

Inexplicável

Depois da repercussão negativa de assembleia feita sem ampla divulgação, mas apenas com publicação de edital, só agora o Sindicato dos Servidores Municipais quer explicar à categoria como descontará seis dias de trabalho do pagamento de todos, de posse de decisão judicial. Isso para bancar o imposto sindical compulsório que não tinha sido recolhido entre os anos de 2007 e 2012, por represália do governo de Anderson Adauto, ao romper com a entidade.

Demorou

A ação do Procon de fiscalizar o funcionamento dos bancos em Uberaba foi positiva, mas já deveria ser feita há tempos, uma vez que essas agências estavam há quatro anos irregulares, sem alvará. É necessário que a fiscalização continue, inclusive para cumprimento da Lei das Filas.

Enfim

O prefeito Odelmo Leão (PP) foi o primeiro a cobrar judicialmente do governo de Minas o pagamento dos repasses atrasados das cotas do ICMS. São R$786 milhões da parcela que deveria ter sido paga na terça-feira, 12, às prefeituras e outros R$100 milhões de juros e correções monetárias por atrasos nos pagamentos ocorridos desde setembro. Ele declarou que não aceitará que o governo de Minas descumpra a obrigação, determinada na Constituição Federal, com Uberlândia.

Mais cobrança

Na sessão plenária de quinta-feira, 14, o líder do prefeito Almir Silva (PR) conseguiu a aprovação de requerimento em que cobra do governo estadual o pagamento de R$43,7 milhões de repasses atrasados da área de Saúde à Prefeitura de Uberaba, referente aos anos de 2016 e 2017. “Assim ninguém aguenta”, disse o vereador, acrescentando que as UPAs estão sem receber R$800 mil.

Estamos de olho

Repercutiu negativamente em todo o país o aumento dos salários dos vereadores de Uberlândia, de R$15 mil para R$18 mil. A argumentação é de que os subsídios estavam há cinco anos sem reajuste. Agora, é acompanhar se a decisão deles não terá “efeito dominó” em Uberaba e cidades da região.

Opinião do leitor

Edsey Quinello declarou que as pessoas que passam pelo calçadão da rua Arthur Machado, depois do temporal, enfrentam um verdadeiro calvário. E, como os reparos demoraram, os lojistas estão sendo prejudicados, porque as pessoas estão evitando passar pelo local, justamente na época em que esperavam vendas melhores. Ele alerta que é preciso fiscalizar as obras, uma vez que está ficando desnível no piso, o que pode causar a queda de pedestres.

Uberaba está em todas

O diretor administrativo de expansão do Laboratório Sabin, médico uberabense Guilherme Oliveira, assumiu na quarta-feira, 13, a nova diretoria de Acreditação e Qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. O gestor médico do Sabin para o interior de São Paulo, médico Alex Galoro, assume a presidência do conselho ex-presidentes da SBPC/ML.

Na sequência, os médicos Alex Garolo; o novo presidente da SBPC/ML, Wilson Scholnick; a presidente executiva do Sabin, Lídia Abdala, e Guilherme Oliveira

Ti-ti-ti

- Werner Nascimento representou a família na inauguração do Residencial Isabel do Nascimento.

- Servidores municipais devem se revezar na última semana de dezembro. Uns vão trabalhar na terça e quarta-feira e outros, na quinta e sexta-feira, véspera do ano-novo.

- No Estado, o governador Pimentel (PT) liberou o funcionalismo na semana interna, mas sem o 13º salário no bolso.

- Sindicalistas uberabenses comemoram adiamento da votação do projeto da reforma da Previdência para depois do carnaval. Eles entendem que a proximidade das eleições vai aumentar a rejeição sobre a matéria.

- Servidores do Centro Administrativo fizeram café natalino, ontem à tarde, nos jardins defronte da Secretaria de Finanças, com o Papai Neto e Orquestra Municipal.

- Circula nas redes sociais briga na rua entre proprietárias de vans escolares, inclusive com direito a garrafadas.