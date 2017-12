Estado continua atrasando repasse de ICMS à Prefeitura

Estado continua atrasando repasse de ICMS Prefeitura

Pisando na bola

O governo estadual continua atrasando o repasse semanal obrigatório do ICMS às prefeituras. Na segunda-feira, 11, o Estado pagou R$760 milhões que devia, referentes a duas transferências. Mas, na terça-feira, 12, deixou de depositar a cota-parte dos municípios, mais uma vez, além dos juros e da correção monetária. O novo montante atrasado é, aproximadamente, o mesmo que foi pago no início da semana.

TAC municipal

A Controladoria-Geral do Município passará a celebrar, nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Foi levada em consideração a necessidade de adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público. E, ainda, de cuidar para que sejam ressarcidos os recursos públicos gastos de forma irregular, a necessidade de garantir eficiência e desburocratizar a atuação da Controladoria-Geral e a necessidade de garantir resposta mais célere para desvios praticados por agentes públicos municipais.

Desapropriação

Visando a implantação do interposto de triagem de Uberaba, a Prefeitura publicou decreto em que declara de Utilidade Pública área de propriedade de Francisco Martins Teixeira, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial. O imóvel tem frente para a BR-050, na altura do quilômetro 119 Norte, lado direito, sentido Uberlândia, confrontando pela sua lateral direita com Autoposto Cinquentão, perfazendo um total de 188.435,00 metros quadrados.

Esclarecimento

A concessionária MGO respondeu às reclamações de motoristas sobre os buracos no entroncamento das BRs 050 e 262, dizendo que a fresagem e recuperação do pavimento nesse trecho já estavam programadas há dois fins de semana. Inclusive, equipes e equipamentos foram deslocados para o local, mas, em função das chuvas, a intervenção necessária não pôde ser feita. Como o fluxo de veículos é intenso nesse ponto, a melhoria só pode ser programada para fins de semana, quando o mesmo diminui e o impacto no tráfego é menor. A obra foi reprogramada e a previsão é de que seja feita amanhã, sujeita às condições climáticas no dia.

Prorrogados

O Tribunal de Justiça de Minas (TJMG) prorrogou por três anos ou até a realização de novos concursos públicos os efeitos da Lei Estadual 18.185, de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores pelo governo estadual. Foram beneficiados em torno de 12 mil servidores, entre agentes penitenciários e socioeducativos, médicos e brigadistas de incêndio.

Eleição

O Conselho Superior do IFTM homologou na terça-feira, 12, o resultado das eleições de diretores gerais dos campi de Patos de Minas, Patrocínio e Uberlândia Centro. A votação foi realizada no dia 6. Respectivamente, foram eleitos os professores Weverson Silva Morais, Marlúcio Anselmo Alves e Gustavo Prado Oliveira. O mandato será de 23 de abril de 2018 a 16 de dezembro de 2019.

Opinião do leitor

Sobre as mudanças no secretariado municipal, o coronel da reserva da PM, Hely Araújo, posicionou que o que se nota, de maneira geral, após uma eleição, é que os eleitos normalmente aceitam apoio de todos e, na hora de escolher os principais assessores, fica em dificuldades, pois têm que “pagar a dívida”. Disse, ainda, que a cidade espera que o prefeito escolha pessoas com duas imprescindíveis qualidades: honestidade e competência. Desta forma, quem ganhará mais será Uberaba. Lembra, ainda, que não foi dada uma satisfação aos eleitores sobre o caso aventado da acusação a secretário.

Exploração

Aguinaldo Silva (PSD) repudiou, ontem, em plenário o baixo preço pago pelos captadores de leite aos produtores rurais de Uberaba e região. Foram pagos R$0,58 por litro. O vereador disse que a Copervale faz falta porque era um balizador de preços do produto.

Foto/Marco Evangelista



Em nome de Uberaba, por ter sido sede dos Jogos Escolares de Minas (Jemg), o presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba (Funel), Luiz Alberto Medina, recebeu a medalha do Prêmio do Esporte Mineiro das mãos do secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, em Belo Horizonte

Ti-ti-ti

- Presidente Luiz Dutra (PMDB) declarou, ontem, que a Câmara Municipal não se responsabilizará pela votação dos projetos enviados em cima da hora pelo governo. Eles poderão ficar para o ano que vem.

- O Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares vai realizar assembleia, às 15h30 de terça-feira, 19, para decidir sobre a negociação coletiva com os trabalhadores.

- A UFTM inaugura hoje o Laboratório de Línguas na rua Conde Prados, bairro Abadia.

- Prefeito de Araguari, Marcos Coelho de Carvalho, foi eleito, na quarta-feira, 13, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (Amvap).

- Audiência pública será feita em fevereiro para debater o futebol amador.

- Câmara Municipal liberou ontem o pagamento do 13º salário dos servidores.