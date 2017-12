AME faz assembleia para a destituição da diretoria

AME faz assembleia para a destituio da diretoria

Destituição

Membros da Associação Mineira de Equoterapia publicaram edital convocando assembleia na quinta-feira, 21, para destituição da atual diretoria e nova eleição. Na semana passada, ex-presidentes da entidade se reuniram com o prefeito Paulo Piau (PMDB), em busca de apoio, para retomada dos atendimentos. Descontentamento resulta da decisão dos dirigentes em suspender as atividades da AME, sob a alegação da falta de recursos por parte da prefeitura.

Baixa adesão

A Câmara Municipal aprovou ontem em 2º turno o projeto que aumenta o número de vereadores de 14 para 21 nas próximas eleições. A presença maciça de pessoas contrárias à iniciativa do Legislativo não aconteceu. Apenas alguns integrantes do movimento Acorda Uberaba portavam faixa contra a ampliação. O presidente Luiz Dutra (PMDB) justificou que contrários desconhecem o equilíbrio financeiro da Casa, modelo para outras Câmaras. Disse, ainda, que a tribuna livre e o plenário sempre estiveram abertos, inclusive para a realização de audiência pública, conforme o que estabelece o Regimento Interno.

Baixo quórum

A presença de apenas 948 servidores e aposentados, de um universo de mais de oito mil com direito a voto, mostra o descrédito do funcionalismo com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (Ipserv) ou mesmo desconhecimento por parte da categoria. Os conselheiros eleitos serão os responsáveis pela gestão administrativa e fiscal do instituto, que cuida das finanças da Previdência Municipal.

Nova promessa

Em reunião com representantes das associações comunitárias rurais na terça-feira, 12, a prefeitura fez o compromisso de custear as despesas para regularização de todas elas. Um dos presentes lembrou que a promessa não era a primeira e nas vezes anteriores não foi levada adiante.

Esburacada

Movimento nas borracharias, oficinas mecânicas e de suspensão e escapamento aumentou nos últimos dias na cidade. É que o número de buracos não para de crescer, causando danos nos veículos. Motoristas estão sentindo no bolso mais essa despesa. É necessário que a prefeitura agilize as operações tapa-buracos, para minimizar o problema.

Biometria

Desde ontem, os eleitores de Conquista, Perdizes e Pedrinópolis podem fazer o recadastramento biométrico não obrigatório. Mais 70 municípios mineiros passaram a ser atendidos pela Justiça Eleitoral de Minas.

Acreditação

A UFTM recebeu, na semana passada, a visita de membros do Conselho Federal de Medicina e avaliadores externos da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) para a realização de mais uma etapa da avaliação do Sistema de Acreditação dos Cursos de Medicina no Brasil (Saeme). O objetivo é acompanhar e avaliar as atividades do curso de Medicina e suas instalações. Os dados colhidos durante a visita irão embasar um relatório com recomendações e um parecer final.

Impasse

O governador Pimentel (PT) tomou a frente das negociações para acabar com a greve dos servidores da Junta Comercial do Estado (Jucemg), que já dura 108 dias. Com isso, empresários estão sendo prejudicados, inclusive impedidos de abrir novos negócios.

Buscando espaço

Prevista para acontecer até março do ano que vem, a eleição da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) ganha novos contornos a cada dia que passa. Candidato de oposição a presidente, Flávio Roscoe, recebeu o apoio da maioria das mulheres que lidera os sindicatos patronais. Em Belo Horizonte, 80% delas, que têm direito a voto, manifestaram apoio a ele. Ao todo, são 139 sindicatos.

Foto/Divulgação



As presidentes dos Sindicatos da Indústria de Calçados (Sindcau), Elisa Araújo, e de Material Plástico (Sindiplast), Míria Resende, e a vice-presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário (Sindivestu), Lídia Assunção, apoiarão Flávio Roscoe

Ti-ti-ti

- Ex-vereador Borjão, atualmente na assessoria do prefeito, articulou a reunião dos ex-presidentes da Associação de Equoterapia.

- É baixa a demanda de adolescentes de 11 a 14 anos pela vacina de prevenção ao HPV nas unidades de saúde.

- Ney Corrêa Filho, ex-dirigente do PT, conseguiu apenas a suplência na eleição de conselheiro do Ipserv, o qual já presidiu.

- Associação dos Aposentados conseguiu eleger três conselheiros do Ipserv; o Sindicato dos Educadores, uma conselheira, e o Codau, um.

- Estados e municípios terão até 2024 para o pagamento integral dos precatórios, com decisão do Senado Federal.