Metade dos eleitores fizeram biometria; prazo é até fevereiro

Metade dos eleitores fizeram biometria; prazo at fevereiro

Mudanças para 2018

O governo municipal vai começar o ano que vem, com novos integrantes nos primeiros escalões. A reforma do secretariado já estaria praticamente fechada, devendo ser anunciada nos próximos dias. Pastas que estariam com gestores interinos vão ganhar titulares. Também podem ocorrer remanejamentos e até mesmo troca de secretários e adjuntos, ou vice-versa.

Especulações

Não param de pipocar nas redes sociais nomes de postulantes às eleições do ano que vem. O ex-candidato a prefeito Dê da Só Faróis externou não apenas seu desejo de disputar uma cadeira para deputado federal, como lançou o nome da jornalista Adriana Tavares a deputada estadual, numa dobradinha pelo PPL.

Fazendo as contas

Depois de duas semanas sem receber repasses do ICMS, na segunda-feira, 11, a Prefeitura de Uberaba teve depositados R$5.010.903,71 de cota-parte. Também estava sendo retido o percentual do IPVA destinado aos municípios. No mesmo dia, foram transferidos R$542.970,00. Na semana passada, prefeitos e vereadores fizeram manifestação na Assembleia Legislativa contra os atrasos, ganhando apoio dos deputados da oposição ao governo estadual.

Efeitos da crise

A Licenciatura de Educação no Campo (LeCampo), oferecida pela UFTM, que instrumentaliza professores para trabalharem nas escolas do campo que ofertam Educação Básica, sofre ameaças de ser fechada. Alerta é do deputado federal Adelmo Carneiro (PT).

Biometria

Faltando menos de dois meses para o fim do prazo de recadastramento biométrico, em Uberaba apenas 56,74% dos 231.250 eleitores fizeram o novo título eleitoral (131.220) até segunda-feira, 11. Já em Uberlândia, dos 494.037 eleitores, 63,64% se regularizaram, totalizando 314.392 aptos a votarem no ano que vem.

Briga de gigantes

A Vale Fertilizantes anunciou que celebrou acordo de venda da Vale Cubatão Fertilizantes com a Yara Internacional ASA. A unidade opera ativos de nitrogenados e fosfatados. O preço de aquisição é de US$255 milhões, estando a transação sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A unidade de Uberaba, considerada o maior complexo de fertilizantes da América Latina, tinha sido vendida para a multinacional norte-americana Mosaic.

Oportunidade

O Banco Mercantil do Brasil está com vagas abertas para escriturário, com atuação na área comercial e no atendimento ao público, inclusive em Uberaba. A carga horária é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Para participar do processo seletivo, é necessário cadastrar o currículo no site vagas.com.br/mercantildobrasil.

Baixo risco

Boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira, 11, pela Secretaria de Estado de Saúde mostra que Uberaba registrou seis casos suspeitos de dengue na primeira semana de dezembro, acumulando 220 registros no ano. De febre chikungunya verificou-se apenas um caso e de zika vírus, 15. A incidência é considerada baixa para as três doenças. Em Uberlândia foram 1.773 verificações de dengue, 18 de chikungunya e 16 de zika.

Sem solução

A greve dos servidores da Junta Comercial do Estado (Jucemg) continua, diante do impasse nas negociações. Já são mais de 100 dias de paralisação. A demanda foi parar na Justiça. Com isso, mais de 25 mil processos, entre abertura, fechamento e alteração em contratos de empresas estão parados, dificultando a vida dos empresários mineiros.

Prejudicados

Os prefeitos de Lagamar, Patrocínio, Tapira e Serra do Salitre foram recebidos pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para reivindicar a compensação das perdas de municípios, com a diminuição das alíquotas de minerais, como o fosfato, em decorrência da alteração da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

Foto/AMM



Os prefeitos foram acompanhados na audiência pelo vice-presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Pirajuba, Rui Ramos, e pelo deputado federal Marcos Montes

Ti-ti-ti

- Governo estadual pagou os repasses atrasados do ICMS, mas ainda ficou devendo os juros e a correção monetária sobre os valores. Também estão atrasados os do transporte escolar e da saúde.

- Deputado federal Caio Narcio (PSDB) postou nas redes sociais que vai votar contra a reforma da Previdência porque o projeto não acaba com os privilégios existentes.

- Uberaba está entre os municípios onde a Secretaria de Estado da Saúde intensificou a vacinação contra a febre amarela por terem coberturas abaixo de 95%.

- Papai Noel da CDL visitou ontem o Centro Administrativo da Prefeitura.

- Moradora reclama de terreno cheio de mato e animais peçonhentos na rua Antônio Rios, ressaltando que se localiza defronte a sede do Ministério Público Estadual.