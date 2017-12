Secretário reúne os servidores da pasta e banca confraternização

Secretrio rene os servidores da pasta e banca confraternizao

Investimento

Proprietária da Usina Vale do Tijuco em Uberaba, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) arrematou a Usina Triálcool, da massa falida da Laginha Agro Industrial, por R$133,8 milhões. A empresa foi a única que apresentou lance no leilão judicial. A unidade, localizada em Canápolis, foi vendida com 40% de desconto, incluindo 24 áreas de plantio.

Recomendação

O Ministério Público Estadual recomendou ao prefeito Paulo Piau (PMDB) e ao secretário municipal de Saúde, Iraci Neto (PD), para que adotem medidas necessárias para a revogação de licença sem remuneração dada a servidora para continuidade dos estudos, uma vez que está em período probatório. As providências tomadas devem ser comunicadas no prazo de 15 dias.

Sem alternativa

Conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, declarou que a irregularidade na concessão da licença para servidora em período probatório foi comunicada à Secretaria. No entanto, como medidas não foram tomadas, não restou levar o caso ao conhecimento do Ministério Público.

Festanças

O secretário Nagib Facury reuniu os servidores do Planejamento e Obras para confraternização natalina. Antes feita à base de “vaquinha” entre os funcionários, a festa deste ano foi bancada pelo chefe, inclusive com entrega de cestas de Natal para os colaboradores. Já a festa dos vereadores e servidores da Câmara Municipal teve a presença de Tony Carlos (PMDB), no fim de semana, também.

Funrural

A Câmara dos Deputados poderá votar, a partir de hoje, proposta sobre parcelamento de dívidas de produtores rurais com a Previdência Social. Já foi aprovado o texto-base – um substitutivo ao Projeto de Lei 9206/17, do deputado Zé Silva (SDD) – e falta a análise de destaques que poderão alterar o texto. De acordo com o substitutivo da deputada Tereza Cristina (sem partido), o parcelamento de dívidas de produtores rurais será com descontos, e a alíquota devida a título de contribuição social para a Previdência vai diminuir de 2% para 1,2% da receita bruta, no caso de produtor rural pessoa física, e de 2,5% para 1,7% no caso de empresas rurais.

Bom começo

A faculdade CNEC de Educação de Uberaba, ligada ao Colégio José Ferreira, está com inscrições abertas para o vestibular, que acontecerá no sábado, 16. Os cursos de Graduação em Pedagogia, Matemática e Multimídia obtiveram notas excelentes na avaliação do MEC. O primeiro recebeu a nota máxima (5) e os outros dois, 4.

Opinião do leitor

Professor aposentado Adalberto Gomes Pires entende que “o Brasil sofre de uma doença contagiosa, chamada ‘corruptose aguda’. Seus principais sintomas são o inchaço dos bolsos, aumento da conta bancária, perda total do caráter e uma vontade insaciável de mamar, roubar, extraviar e outros. Seu causador é um verme parasita e sanguinário, o polliticoidis corrupttus. Para erradicar essa verminose existe vacina: não reeleger ninguém, pois fora da política morrem com facilidade. É que não sabem fazer outra coisa”.

Interesse

A Parceria Público Privada (PPP) do Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros foi tema de reunião informal, em São Paulo, na semana passada. O secretário da Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande (Amvale), Vicente Araújo Neto, reuniu-se com o empresário coreano Mino Choi, um dos responsáveis pelo plano de negócios do Trem Bala Coreano (“keiti” – KTX), que em 10 anos, já transportou mais de 415 milhões de passageiros. O encontro tratou da visita da comitiva a Uberaba, composta por Choi, representando o governo coreano; Soon Chun Park, diretor da Korean Air, e Fabio Heo, vice-presidente da Korea Brazil Business. Para isso, a Amvale já enviou carta convite aos três.

Vicentinho confirmou a visita dos investidores, para que conheçam o projeto do aeroporto e as demais potencialidades da região

Ti-ti-ti

- Realizado sábado, 8, em Peirópolis, o importante evento tecnológico TEDx foi um sucesso de conteúdo e público, mas deixou parte da comunidade sem internet e telefonia. A Algar precisa ampliar sua capacidade de dados no bairro turístico.

- Até ontem, o Estado não havia feito o pagamento do ICMS retido nos últimos dias 28 de novembro e 5 de dezembro às prefeituras. Hoje, deve ser feita a transferência de nova parcela.

- Sábado, 16, será o último dia do voo da Passaredo, de Uberaba para Pampulha.

- Quem aproveitou para passar pela festa das Secretarias de Obras e Planejamento foi o deputado federal Marcos Montes (PSD).

- Prefeito Paulo Piau prestigiou o evento Zebu Ink Convention, no Parque Fernando Costa, e aproveitou para tatuar no punho uma “Estrela de Davi”, no fim de semana.