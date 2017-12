Yahoo indica Uberaba como a 4ª cidade com menor custo de vida

Yahoo indica Uberaba como a 4 cidade com menor custo de vida

Uberaba está em todas

O site “Yahoo! – Vida e Estilo” divulgou que Uberaba é a quarta cidade de porte médio com menor custo de vida do Brasil, indicando que encontrar uma boa localidade para morar requer muita pesquisa sobre qualidade de vida aliada a custos, para que o dia a dia seja o mais agradável possível. Ressaltou que, em um país continental como o Brasil, o que não faltam são lugares para ancorar de vez com sua família ou simplesmente aproveitar as possibilidades de morar em lugares bons, bonitos e econômicos, para viver a vida como um nômade – principalmente para aqueles que trabalham em home office. Os dados da pesquisa foram extraídos do site Custo de Vida, que lista as cidades mais caras e baratas do país.

O ranking

Guaratinguetá (SP) lidera a pesquisa das cidades brasileiras com menor custo de vida, seguida por Anápolis (GO), Mossoró (RN), Uberaba, Novo Hamburgo (RS), Teixeira de Freitas (BA), Viçosa (MG), Ji-Paraná (RO) e Sobral (CE).

Negociação

O sindicato Stiquifar conseguiu reajuste de 31% no tíquete-alimentação, mais 4% de reajuste salarial, representando mais de 200% baseado do INPC, para os trabalhadores da Consube Agropecuária. É uma negociação atípica diante da crise, mas a equipe recusou a proposta, exigindo R$470 no tíquete e R$500 de abono. As negociações continuam.

Ilustração



A coisa está feia

Uberaba é um dos cinco municípios, junto a Alpinópolis, Governador Valadares, Rio Pomba e Uberlândia – que conseguiram avaliação C (em fase de adequação) no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). De acordo com a análise divulgada nesta semana, a média das prefeituras obteve o índice de 38% nos critérios considerados, o que lhes deu uma nota C, que significa um “baixo nível de adequação” da gestão. Esse desempenho foi pior do que o de 2015. De acordo com o TCE, o percentual do IEGM alcançado no ano anterior havia sido de 52%, o que conferiu uma nota C+ (em fase de adequação) à média dos municípios. Os dados foram enviados por 597 dos 853 municípios, sendo que 309 deles receberam visitas de técnicos do TCE. O resultado foi que 592 cidades tiveram baixo nível de adequação. Nenhuma cidade mineira alcançou os graus de gestão efetiva, muito efetiva ou altamente efetiva. Segundo o conselheiro Sebastião Helvecio, o levantamento indica que é preciso melhorar a profissionalização da administração pública.

Foto/Facebook



Viralizou o vídeo de pedido de casamento feito por uberabense na Univerdecidade. Já são quase 40 mil visualizações

Maior Ibope

Uma simples brincadeira da página “Uberaba Comeddy” no Facebook bombou ao postar vídeo em que um rapaz pede em casamento sua namorada, entre os amigos e familiares. Trata-se de “um conto de fadas uberabense. A mocinha é pedida em casamento no Parque das Barrigudas. Emocionou real, parabéns aos envolvidos”, descreve a postagem.

Voo solo

Líder do PSD na Câmara, uberabense Marcos Montes, foi o primeiro a lançar publicamente o nome do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para disputar a sucessão de Michel Temer (PMDB). Matéria jornalística lembrou que, em almoço em setembro com o ministro, a bancada do partido combinou que iria ajudá-lo a se viabilizar como candidato em 2018. Mas Meirelles preferiu outro caminho. “Fizemos um gesto de apoio político, mas ele não usou a bancada para fazer esse caminho que hoje é praticamente um voo solo”, declarou MM.

Lançamento

O paleoartista uberabense Rodolfo Nogueira e o cientista Luiz Eduardo Anelli lançarão o livro “O Brasil dos Dinossauros”, em noite de autógrafos na quarta-feira, 13, na Livraria Cultura, em São Paulo. Em postagem nas redes sociais, Rodolfo disse que foram “milhões de anos preparando, 20 anos sonhando, 5 anos realizando...”

Imagine?!

Se a concessionária da Via Anhanguera foi multada em R$1,298 milhão pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) por problemas no trecho entre Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro, imagine o que deveria ocorrer nas BRs 050 e 262, onde também se paga pedágio. A Autovias tinha sido notificada sobre 71 problemas apontados, mas 20 persistiam na rodovia. Entre eles estavam placas amassadas ou danificadas em sete trechos, falta de placas ou de sinalização em três pontos, buracos na pista em oito locais vistoriados e mato alto em outros seis.

Mais vazios

Apesar das chuvas dos últimos dias, os reservatórios das hidrelétricas dos rios Grande e Paranaíba continuam bem abaixo do nível de dezembro do ano passado. Furnas estava com 46,79% e, atualmente, mede 10,31%. Em São Simão, o nível em 2016 era de 45,09% e agora é de 23,26%. Apenas Nova Ponte está melhor: subiu de 11,9% no ano anterior para 14,02% na medição de quinta-feira, 7. As demais usinas estão em baixa reservação, também.

Só buracos

Virou um desafio dirigir pelas ruas de Uberaba. As chamadas operações “tapa-buracos” não resolvem mais os problemas causados pelos buracos, que estão por toda a malha urbana. É um desafio sair de casa e ir a qualquer local e não cair numa cratera. Pior é ter que ouvir um dos gestores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos dizer que a prefeitura só tem condições de tapar buracos, pois não tem uma fresadora, para fazer recapeamento. Até parece que estamos numa corrutela.

Imbróglio

Antes mesmo de iniciar a matrícula dos novatos amanhã, as escolas estaduais em Uberaba enfrentam dois problemas. Um deles é o atraso no início das obras de novas unidades em regiões onde houve grande adensamento populacional. No outro, salas vazias em determinados estabelecimentos e lotação em outros, o que provocou a transferência de estudantes, irritando os pais, uma vez que os filhos vão estudar mais distante de casa.

Regulamentação

Diante dos inúmeros questionamentos ao Conselho Municipal de Contribuintes, a Prefeitura de Uberaba resolveu regulamentar por decreto o Sistema de Limpeza Urbana do Município para os grandes geradores quanto aos resíduos especiais. Aqueles que fizerem a disposição dos resíduos nos locais próprios da coleta de resíduos domiciliares ou de serviços de saúde, bem como em qualquer área pública, incluindo passeios e sistema viário, sofrerão pena de multa de quatro a oito UFMs.

Chama a atenção

Servidor federal voltou a acionar a Coluna para cobrar das autoridades, principalmente da Procuradoria-Geral da República, o andamento da denúncia feita em março, para que diretores da UFTM façam a devolução de recursos aos cofres públicos. A última movimentação foi no dia 28 daquele mesmo mês. Segundo ele, é necessário passar a instituição a limpo, como vem ocorrendo em outras universidades.

Posse

Presidente do Sindicato Rural de Uberaba, Romeu Borges Júnior, foi eleito novo presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, na quarta-feira, 6. O vice-presidente é Adelino José Pereira Neto, do Prata; o secretário, Gilson Antônio Guimarães, de Gurinhatã, e o tesoureiro, Geraldo Cezar Barcelos Júnior, de Pratinha.

Ti-ti-ti

- Codau está doando dez veículos à prefeitura, considerados inservíveis para suas atividades.

- Cohagra está intimando beneficiários com casas nos residenciais Isabel do Nascimento e módulo B do Rio de Janeiro para comparecerem em sua sede, no prazo de 48 anos, sob o entendimento de desinteresse. Essas pessoas estariam travando a entrega dos empreendimentos.

- Famílias contempladas ainda têm a esperança de receber suas casas este ano no Residencial Isabel do Nascimento.

- Sindicato das Indústrias de Panificação fará reunião, às 19 horas de quarta-feira, 13, para analisar a pauta de reivindicações dos trabalhadores.

- Associação dos Aposentados, Pensionistas e Inativos pelo Ipserv fará assembleia no dia 22, a partir das 14 horas, na Casa dos Conselhos.