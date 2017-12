Administração indireta também pagou os salários com atraso

Administrao indireta tambm pagou os salrios com atraso

Se repete

A saga dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) recomeçou na quinta-feira, 7, quando deveriam receber os benefícios de novembro. A prefeitura continua atrasando o repasse de recursos, já que o pagamento desse grupo é de sua responsabilidade. Ontem, foram liberados os vencimentos daqueles que recebem até R$1,7 mil. Para os demais, só quando o Estado pagar o ICMS atrasado.

Chiadeira

Também os servidores da Fundação Cultural não receberam os salários na quinta-feira, 7. Rotineiramente, eles sacavam os pagamentos no mesmo dia dos funcionários da prefeitura, mas não foi o que aconteceu. Repasse não teria sido feito pela Secretaria Municipal de Finanças. Acionado, o Sindicato dos Servidores Municipais recebeu a informação de que o pagamento dos servidores da FCU e demais fundações estará disponibilizado hoje. Justificativa é de que o atraso decorre da retenção de ICMS pelo Estado.

Nova derrota

Juíza da 3ª Vara Cível de Uberaba, Régia Ferreira de Lima, não acatou o recurso impetrado pela Procuradoria Geral do Município contra a sentença que considerou inconstitucional a Lei nº 11.840/2013. Na ação, os promotores de Defesa da Saúde, Cláudia Alfredo Marques Carvalho, e de Defesa do Patrimônio Público, João Vicente Davina, defendiam a ilegalidade da terceirização dos serviços públicos de Saúde, firmados com a Pró-Saúde. A denúncia do Ministério Público partiu de representação protocolada pelo conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira.

Decisão

A magistrada Régia Lima não vislumbrou nos argumentos despendidos nos “Embargos de Declaração” a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, motivo pelo qual negou provimento aos embargos, uma vez que se pretende, na verdade, a modificação da sentença. “Prevalece, pois, a sentença conforme prolatada”, completou a juíza, no dia 28 de novembro.

Isso mesmo

O presidente da Fundação Procon, Rodrigo Mateus, determinou a instauração de processo preliminar para acompanhar o tratamento da Passaredo aos casos de consumidores que adquiriram passagens e, agora, foram surpreendidos com a suspensão dos voos pela empresa. Segundo ele, a equipe está à disposição para ajudar os consumidores que se encontram nessa situação.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem mais R$2.237.093,99 do primeiro dos três repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que junto à transferência extra de R$3.097.248,74, depositada na quarta-feira, 6, somam R$5.960.298,56.

Uberaba está em todas

Missão das Filipinas visitou Uberaba na quarta-feira, 6, para conhecer a raça bovina leiteira girolando. A sede dos criadores no Brasil fica na cidade. O grupo está interessado na abertura das importações de animais vivos e de sêmen.

De olho

Os fiscais da Regional de Uberaba do Instituto de Metrologia e Qualidade (Ipem-MG) vão fiscalizar até o dia 22 de dezembro fabricantes, importadores e comércio em geral de pré-medidos: produtos medidos ou pesados sem a presença do consumidor, como os panetones, frutas cristalizadas, castanhas, nozes, passas, avelã, damasco, frios e as chamadas aves natalinas. Também será verificado se os brinquedos e eletrodomésticos têm o selo obrigatório do Inmetro. Quanto ao pisca-pisca, a fiscalização é a novidade deste ano. As informações indispensáveis são potência em watts, tensão em volts e a logomarca do fabricante. As reclamações podem ser feitas pelo telefone 0800-0335-335.

Chama a atenção

Morador está assustado com pichação nos muros do bairro Santa Maria, com a sigla V.S.T.M., suspeitando que a marcação seja de algum tipo de gangue. De acordo com ele, em toda a extensão da rua Goiás, por exemplo, a sigla foi pichada nas portas e muros dos comércios. Diz que, infelizmente, não vê nenhuma atitude por parte da polícia, mas ainda espera que investiguem o caso. Na sua opinião, é melhor prevenir, antes que tal grupo cresça e torne a comunidade ainda mais insegura.

Foto/Leitor



Pichações com a sigla V.S.T.M. estão espalhadas por todo o bairro Santa Maria

Ti-ti-ti

- Espera-se que a formatura de 487 novos bombeiros traga de volta à cidade os uberabenses transferidos para outros municípios, onde foram abertos destacamentos.

- Como todos os anos, os artistas plásticos Hélio Siqueira e Paulo Miranda abrem hoje o ateliê, na avenida Elias Cruvinel, 1.758, no bairro Boa Vista, para mostrar seus trabalhos.

- Buracos nas ruas de Uberaba causam prejuízos aos motoristas, principalmente com o corte em pneus.

- Deputados de oposição se juntaram aos prefeitos no protesto contra a retenção dos repasses do ICMS, na Assembleia de Minas. No entanto, os gestores municipais fizeram questão de salientar que o ato não tinha conotação político-partidária.