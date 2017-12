Entroncamento das rodovias 050 e 262 está repleto de buracos

Entroncamento das rodovias 050 e 262 est repleto de buracos

É demais

Se não bastassem os buracos na cidade, os motoristas que trafegam pelas BRs 050 e 262 enfrentam crateras justamente nas pistas do viaduto de ligação das duas rodovias, um dos entroncamentos mais importantes do país. A concessionária Triunfo faz de conta que a responsabilidade é da concessionária MGO e assim inversamente. Passar pelo local já era difícil e daqui uns dias ficará impossível.

S.O.S.

Prefeitos de todas as partes do Estado, inclusive da região, cobraram ontem do governo estadual o pagamento dos repasses atrasados de R$780 milhões de ICMS, R$2,5 bilhões de serviços de saúde já prestados e R$160 milhões do transporte escolar. O protesto foi realizado na porta da Assembleia de Minas. Faz duas semanas que o Estado não repassa o ICMS às prefeituras, o que deveria ser feito todas as terças-feiras, constitucional e obrigatoriamente.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$3.246.637,62, referente a 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de dezembro. O repasse extra é fruto de reivindicação do movimento municipalista. A expectativa inicial é de que seriam repassados R$1,6 milhão.

Prevenção

A Prefeitura publicou portaria que determina a formação de brigada de incêndios em todas as escolas e centros de Educação Infantil. A decisão atende à recomendação do Ministério Público Estadual (MPE-MG). O treinamento dos servidores será feito pelo Corpo de Bombeiros. Isso ocorre após a tragédia de Janaúba (MG).

Eleições escolares

Apenas nas escolas municipais Boa Vista, Frei Eugênio, Geni Chaves e Adolfo Bezerra de Menezes haverá disputa para diretor e vice-diretor escolar. Em outras 15 unidades, haverá candidato único. A votação ocorrerá no dia 17 de dezembro. Nas demais, o prefeito Paulo Piau (PMDB) continuará nomeando os dirigentes.

Surtiu efeito

A contundente manifestação de Cleomar Barbeirinho (PHS), mostrando a inundação do interior da Unidade Matricial do Valim de Melo, levou o secretário de Saúde, Iraci Neto, a visitar o local. Os dois percorreram, juntos, o posto de saúde e conversaram com os servidores, que confirmaram os problemas relatados pelo vereador.

Uberaba está em todas

O reitor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), Roberto Gil, é o novo presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). O processo eleitoral foi concluído na quarta-feira, 6, durante a 80ª Reunião Ordinária, a última deste ano. A partir de fevereiro de 2018, o dirigente substituirá Roberto Brandão.

Reaproveitamento

Os distritos industriais de Uberaba e Betim foram os únicos selecionados pela Federação das Indústrias de Minas (Fiemg) para a implantação do projeto “Economia Circular”, em 2018. Serão desenvolvidas ações para redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Os resíduos gerados serão transformados em insumos ou até novos produtos na cadeia produtiva.

Interessante

Um curso para ensinar idosos a manusear o celular será realizado na quinta-feira, 14, das 19 às 21 horas, no campus da UFTM na Univerdecidade. A iniciativa é da startup Passa Eu, pré-incubada na Incubadora Impulso. São 15 vagas abertas à comunidade. As inscrições são feitas pela internet, pelo link: http://passa-eu.com/produto/curso-de-manuseio-de-celulares/.

Esclarecimento

Em razão da operação “Estirpe”, realizada pela Polícia Federal no Centro Cultural e Científico de Peirópolis da UFTM, no dia 30 de novembro, uma das autoras da denúncia, a ONG Protege Ambiental esclarece que os fatos que estão sendo apurados resultam de denúncia feita ao Ministério Público Federal em 2013. O período compreendido é de 2010 a 2014. Ou seja, após quatro anos foi aberto o inquérito policial para apurar as responsabilidades dos gestores da época. A gestão posterior a esta data não tem vínculo com as denúncias de má gestão e desvios. Diz, ainda, que acompanha a conclusão do inquérito e o indiciamento dos responsáveis.

Foto/Divulgação



Paulo Sérgio Scatolin foi eleito presidente da Associação dos Criadores de Brahman do Brasil, cuja sede fica em Uberaba. Presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel, prestigiou a posse da nova diretoria

Ti-ti-ti

- Pagamento do 13º salário na Câmara Municipal será no dia 20 e do salário de dezembro, no dia 2 de janeiro.

- Vários uberabenses que foram às agências da Caixa Federal e do Banco do Brasil para sacar o PIS/Pasep foram surpreendidos com saldos zerados. Alguns devem entrar com ação na Justiça.

- Se em Uberaba os vereadores apresentaram apenas uma emenda à lei orçamentária Anual de 2018, em Uberlândia os colegas fizeram mais de 100.

- Cartórios Eleitorais e Central de Biometria não funcionam hoje, em função do Dia da Justiça.

- José Humberto Dal Secco Nóbrega vai ser o candidato único às eleições do Jockey Club no domingo, 10.