Com a chegada do fim de ano, golpistas intensificam ações

Como ocorrem todos os fins de ano, os golpistas agem com intensidade. É o que está acontecendo na frente de agências bancárias, onde pessoas de boa-fé são abordadas por verdadeira quadrilha pedindo recursos para o tratamento do câncer. Foi o que a coluna flagrou na tarde de terça-feira, 5, na porta da Caixa Federal da rua Prudente de Morais, no bairro Abadia. Eram seis jovens fazendo a coleta, usando camisetas azuis e entregando canetas para quem fizesse a doação. Justificavam que faziam coleta para hospital de São Paulo. Militares que estavam na via foram acionados, mas sequer tiveram o trabalho de fazer a abordagem, mesmo após saberem de denúncia do Hospital Dr. Hélio Angotti de falsos voluntários pedindo doações.

Nas negociações em andamento, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Uberaba (Stiquifar) enfrenta os primeiros efeitos negativos da reforma trabalhista, para que sejam mantidos os acordos das convenções coletivas anteriores. Yara, Fertigran, Heringer e Mosaic insistem na retirada das horas “in itinere”, que significa uma perda de R$500,00, em média, no bolso de cada trabalhador.

De acordo com a presidente Graça Carriconde, o sindicato não concorda com as propostas patronais e persistirá na manutenção do acordo coletivo que significa a garantia de todos os benefícios conquistados. Por isso, os trabalhadores devem participar das assembleias. Até que esse impasse seja resolvido, a convenção coletiva continuará valendo.

Os deputados estaduais aprovaram na terça-feira, 5, projetos de autoria do governador Pimentel (PT) autorizando o Estado a renegociar suas dívidas de R$87,2 bilhões com a União por 20 anos e R$1,29 bilhão com o BNDES. Os parlamentares tiveram, ainda, que enfrentar protesto dos servidores estaduais, descontentes com o atraso no pagamento dos salários. Pimentel condicionou o pagamento do 13º salário à aprovação de um projeto de lei pelo Congresso Nacional que vai permitir aos estados venderem os direitos da dívida ativa como títulos no mercado.

Na segunda-feira, 4, a Câmara de Orçamento e Finanças do Governo de Minas autorizou a nomeação de 450 investigadores de Polícia. Os novos policiais são excedentes do último concurso público realizado para o cargo, em agosto de 2014. Espera-se que parte deles seja designada a Uberaba e região.

Cinthia Costa Valim prenunciava que a volta da Passaredo a Uberaba daria problemas, como ocorreu há três anos. Observa que nesse novo curto tempo de operação, a empresa cancelou e atrasou voos, aterrissando muitas vezes na madrugada. Ela sugere que as autoridades e lideranças classistas corram atrás de empresas consolidadas.

Como prometido, o emprego da Força Nacional em operações em Uberaba já pode ocorrer, como em todo o Estado. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o governador Pimentel assinaram na terça-feira, 5, em Brasília, um acordo de cooperação por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Força Nacional de Segurança Pública e Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. O acordo permitirá a realização de operações conjuntas, programas e projetos federais, treinamento e capacitação e emprego de servidores estaduais do sistema penitenciário e da segurança pública.

Já estão disponíveis para consulta as novas listagens classificatórias das inscrições dos candidatos que manifestaram interesse em participar do processo de designação para trabalhar na rede estadual de ensino em 2018. O cronograma para as designações e as vagas disponíveis será divulgado posteriormente, em data a ser definida.

Ativista do movimento de acessibilidade, Israel Garcêz, está pedindo aos vereadores que solicitem ao novo shopping a instalação de corrimão na calçada de acesso, para evitar acidentes com crianças e idosos

- Acontecerá amanhã o 1º Recital de Compositores “Alberto Frateschi”, coordenado pelo professor Lucas Dutra, no Conservatório de Música, na avenida Nelson Freire, a partir das 19 horas.

- Reações das mais diversas com boataria de que ex-diretor voltará ao Departamento de Zoonoses.

- Tem servidor dentro da agência local do INSS disseminando a informação errada de que idosos acima de 70 anos precisam fazer o recadastramento biométrico do título eleitoral para não perder os benefícios. Trata-se de boataria.

- A Associação de Mulheres Rurais (Amur) abre seu Bazar de Natal hoje, na sede da rua Senador Pena, centro.

- Associação Internacional de Lions Clube vai realizar audiência pública em Campo Florido, amanhã, para debater a importância da sociedade civil, poderes constituídos e instituições.

- Entidades sociais voltam a cobrar nas redes sociais o pagamento dos serviços prestados ao município, em 2017.