AMM faz ato na porta da Assembleia contra atraso nos repasses

Os atrasos nos repasses semanais do ICMS pelo governo de Minas – inclusive o de ontem – levou a Associação Mineira de Municípios (AMM) a promover uma mobilização de prefeitos, vereadores, secretários e servidores municipais para forçar o Estado a cumprir as obrigações constitucionais de repasses na frente da Assembleia Legislativa, amanhã. Só essa dívida ultrapassa a R$500 milhões, fora os atrasos no pagamento das parcelas do Transporte Escolar (R$160 milhões) e da Saúde (R$2,5 bilhões).

Cruzada por voos

A decisão da Passaredo de suspender os voos de Uberaba para os Aeroportos da Pampulha e de Guarulhos (SP) causou as mais diversas reações entre os uberabenses pelas redes sociais. Desde o fim de semana, estava indisponível a venda de passagens desses trechos pelo site da empresa na internet, o que acendeu a luz de alerta. Na verdade, a Passaredo contava com sete aviões em operação e um deles parou para manutenção, sem previsão de retorno, e a compra/locação de novas aeronaves está suspensa. Como bem diz o engenheiro Moacyr Lopes, os empresários cortaram logo onde a demanda era menor, no interior de Minas.

Moeda de troca

O governo Temer (PMDB) joga pesado para aprovar a reforma da Previdência. A última cartada foi o anúncio de liberação de R$3 bilhões de ajuda aos municípios, para que os prefeitos trabalhem a favor da aprovação junto aos deputados federais de suas cidades.

Posicionamento

O líder do PSD na Câmara dos Deputados, uberabense Marcos Montes, postou nas redes sociais que mantém seu voto contra a reforma da Previdência. Ele voltou a fazer o posicionamento, salientando que a matéria ainda tem muito a ser debatida e analisada, e defende que os debates só aconteçam quando o novo governo, eleito em 2018, tomar posse no ano seguinte.

Opinião do leitor

Coronel da reserva da PM, Hely Araújo, enviou carta à presidência da Câmara Municipal e aos vereadores, sugerindo a criação de um processo matemático para se avaliar o trabalho de cada um. Seriam avaliadas as atividades dos parlamentares, dentro do que estabelece a Lei Orgânica do Município, principalmente quanto à fiscalização da administração direta e indireta. O militar propõe que o resultado da avaliação seja publicado anualmente e, no ano das eleições, em agosto, para que sirva de parâmetro aos eleitores. Além do trabalho do vereador, constariam na publicação os nomes dos assessores, salários, ações e outros.

Corte

A Rede Aceito, responsável pela gestão do cartão de compra de medicamentos dos servidores estaduais em 4.666 farmácias credenciadas, cortou o benefício. É que o governo de Minas não paga a empresa há mais de 120 dias, acumulando uma dívida de R$10 milhões, por não fazer o repasse dos valores descontados nas folhas dos funcionários públicos.

Entre os melhores

O Inep divulgou a lista de microdados do Enem 2016 e o campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico superou o ano de 2015, ficando novamente em 1º lugar dentre as escolas públicas e subindo para o 2º lugar entre todas as escolas de Uberaba. Alcançou, ainda, o 510° lugar no ranking nacional, baixando sua posição em relação a 2015, quando ficou em 557°. Além disso, o campus de Uberaba foi o 1° lugar entre os campi do IFTM, 1° lugar entre os Institutos Federais de Minas e 10° lugar entre os Institutos Federais do país.

Oportunidade

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, vai estruturar um banco de currículos de Pessoas com Deficiência. Para isso, a empresa terá um estande até sexta-feira, 8, na Associação dos Deficientes de Uberaba, que contará com atendentes para cadastrar os interessados. É possível cadastrar o currículo, também, no site oportunidadesespeciais.com.br/raizen/

Foto/Facebook



Uberabenses participam, no fim de semana, da apresentação do Partido NOVO em Araxá, feita pelo pré-candidato ao Governo de Minas, empresário Romeu Zema

Ti-ti-ti

- Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Renato Gomes, tomou conhecimento da decisão da Passaredo pelas redes sociais, dizendo que buscaria explicações na empresa.

- Não procede o boato de que idosos podem ter benefícios cortados, caso não façam o cadastro biométrico do título eleitoral.

- Associados do Jockey Club elegem nova diretoria no domingo, 10.

- Karim Abud Mauad continua no comando do PSDB local. Chama a atenção a presença da esposa do deputado federal Narcio Rodrigues, Thaize Amparo, como membro da comissão executiva.

- Nada menos que 128 candidatos que fizeram a 1ª fase do Exame da OAB em Uberaba foram aprovados.