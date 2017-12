Com quase tudo pronto, concurso na GM fica para 2018

Cruzada por voos

Lamentável a decisão da Passaredo de “bater asas” de Uberaba e demais cidades do interior de Minas após anunciar que ampliaria seus voos para Pampulha e Guarulhos. Só falta o deputado Tony Carlos (PMDB) dizer que a culpa é do povo, por não prestigiar o aeroporto local, como prenunciava em suas postagens em função da baixa demanda de passageiros. É preciso investir para que os uberabenses utilizem o aeroporto local e suas empresas. Na verdade, a empresa fez um “papelão” ao expor o governo municipal em suas falácias. Mais uma vez, quem sai perdendo é a população local e regional.

Em 2018

O concurso para contratação de guardas municipais ficou para o ano que vem. O secretário de Defesa Social, Wellington Cardoso, informa que o termo de referência foi concluído pela comissão responsável pelo certame. A fase, agora, é de cotação para a contratação da empresa que aplicará as provas e dará curso de formação aos aprovados. Já o armamento da tropa está no pacote das propostas feitas ao Ministério da Justiça, para 2018. Já está tramitando processo para contratar psicólogo credenciado pela Polícia Federal, que fará a avaliação dos GMs.

Desabafo

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Zezé Freitas, fez verdadeiro desabafo no Facebook, dizendo que todos que têm plano de saúde coletivo, feito pelos órgãos representantes das entidades de classe, não podem fazer exames em determinado laboratório. Além disso, vão dobrar o valor de seu plano, pois chegou aos 59 anos.

Força-tarefa

Em reunião da Câmara Municipal foi revelado que a Polícia Militar e a equipe de técnicos da Seds vão desenvolver uma força-tarefa para o encaminhamento dos moradores de rua que circulam no bairro São Benedito ao Centro de Referência Especializada para População em Situação de Rua (Centro Pop). A ação visa a inibir que essas pessoas continuem colocando em risco a segurança da população.

Opinião do leitor

Ativista dos Direitos das Pessoas com deficiência, Israel Garcêz, declara que o lixo colocado nas ruas de Uberaba fora do horário e do dia de coleta contribui para os alagamentos, além de atrapalhar pedestres e cadeirantes. Ele lembra que os infratores estão sujeitos à multa de 20 unidades fiscais do município. Na área central, os resíduos devem ser colocados para coleta somente após as 18 horas.

Não altera

Pesquisa do instituto Datafolha, divulgada no domingo, 3, mostra Lula com 34% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 17%; Marina Silva, com 9%; Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, com 6%, cada. Em confrontos no 2º turno, o ex-presidente venceria em todos os cenários. Foram feitas 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro em 68 cidades. A margem de erro é de 2% para mais ou menos.

IGC

Matéria da revista Você S/A aponta que a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, com cinco cursos avaliados no triênio, recebeu nota 1,1792 no Índice Geral de Cursos (IGC), ficando com conceito 2, considerado insuficiente, sujeitando a instituição a várias restrições.

Está mantida

Apesar de as centrais sindicais terem suspendido a manifestação de hoje contra a reforma da Previdência, o Fórum dos Trabalhadores de Uberaba resolveu manter o ato na Praça Rui Barbosa. Professores e servidores estaduais vão protestar contra o parcelamento e atraso no pagamento dos salários e 13º.

Deu resultado

A iniciativa da Cohagra de realizar o Feirão da Casa Própria mostrou que existem milhares de uberabenses que ainda acalentam o sonho de ter moradia, em que pese as milhares de unidades entregues nos últimos anos. Esse contato direto entre interessados e construtoras deveria repetir-se mais vezes. Dos 1.272 imóveis colocados à venda, segundo o presidente Marcos Jammal, só no primeiro dia foram 328 negociados.

Foto/Facebook



A sede da Cohagra ficou lotada nos três dias de feirão no novo shopping

Ti-ti-ti

- Ex-integrante Joaquim Ávila disse que manifestação do Movimento Acorda Uberaba, contra aumento do número de vereadores de 14 para 21, “tinha meia dúzia de gato pingado”.

- O secretário estadual de Governo, Odair Cunha (PT), declarou que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não concorrerá às eleições para o Senado Federal em Minas.

- A Escola Estadual Hidelbrando Pontes abriu licitação para ampliação e reforma. As propostas devem ser apresentadas até as 17 horas de quinta-feira, 7.

- Apesar da chuva, uberabenses deram um abraço simbólico na Paineira que estava sendo ameaçada de corte, na rua Evaristo Veiga, no sábado, 2.

- Marisa Alonso pede que o Procon aja com mais rigor contra a operadora Algar.

- Ato publicado no jornal oficial Porta-Voz tornou sem efeito o decreto 1.338, que fixava tarifa, taxa e preço público para os Cemitérios Parques Particulares com crematório.