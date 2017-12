Burocracia faz Uberaba perder R$ 15 milhões do FMAS

Burocracia faz Uberaba perder R$ 15 milhes do FMAS

Arrecadação

A Prefeitura de Uberaba recebeu repasses de R$34.971.982,42 em novembro, conforme demonstrativo de distribuição da arrecadação, através do Banco do Brasil. O último repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi de R$1.236.119,33 no dia 30, totalizando R$5.333.809,02 no mês. As demais transferências foram as seguintes: Desonerações das exportações, R$101.944,89; ITR, R$476.295,44; Fundo Especial do Petróleo, R$70.990,66; ICMS, R$19.517.679,28; CFM – Produção Mineral, R$40.138,69; CFH – Hídrica, R$48.829,56; Royalties de Itaipu, R$2.533,13; IPI Exportação, R$188.789,11; Convênio ISS, R$158.458,85; Fundeb, R$7.231.119,18; Simples Nacional, R$1.079.844,12, e IPVA, R$721.750,49.

Mesmo assim

Uberaba é uma das 100 cidades de Minas, segundo levantamento a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento Social, que, por problemas burocráticos, deixaram de receber, no último ano, aproximadamente R$300 milhões do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e do programa Bolsa Família. São cerca de R$15 milhões. O estudo foi feito por uma consultoria especializada em gestão de políticas sociais, por encomenda da Frente Mineira de Prefeitos (FMP).

Mais medalhistas

Mais dois estudantes uberabenses, da Escola Municipal Minas Gerais, foram premiados na Olímpiada Brasileira de Matemática em 2017. Em e-mail enviado ao JM, foi informado que Sara Eduarda dos Santos Borges conquistou a medalha de ouro, pela segunda vez consecutiva, e Gabriel Miqueias Faria faturou a medalha de prata. Assim, a cidade recebeu 33 premiações, sendo 23 menções e dez medalhas.

Concessionárias querem adiar conclusão das obras das BRs 050 e 262

Prorrogação

As concessionárias de rodovias federais vão pedir ao governo o adiamento, para 2028, da conclusão das obras de duplicação que estavam previstas para ser entregues em 2019. As empresas querem aproveitar uma brecha legal criada pelo próprio governo para negociar um novo cronograma. As tarifas de pedágio, no entanto, não vão cair de imediato, embora os valores atuais pressuponham as duplicações no prazo original de cinco anos. O desconto só chegará aos usuários depois que as obras forem realizadas. Na região, a MGO confirmou a intenção de negociar o adiamento do trecho da BR-050, entre Goiás e Minas. A Concebra/Trunfo também avalia se vai pedir mais prazo para a BR-262.

Almir Silva destaca que os serviços da Rotam fazem muita falta para Uberaba



De volta

Encaminhado requerimento ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Helbert Fiqueiró de Lourdes, pelo vereador Almir Silva (PR), solicitando que reative a 5ª Cia. Mesp (Companhia de Missões Especiais do município) – conhecida como Rotam –, que foi desativada no dia 18 de janeiro deste ano. Segundo ele, a equipe tem feito falta no combate à criminalidade.

Pagando a conta

O Codau vai mesmo custear a mudança de categoria de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” para categoria “D” de servidores, incluindo aulas práticas, taxas, licenças e exames, em conformidade com as determinações do Detran-MG. A medida atende solicitação do Departamento de Gestão da Frota. O pegão presencial foi vencido pela autoescola Medalha Milagrosa, pelo preço unitário de R$1.407 e valor total de R$16.884.

Campanha morna

As redes sociais têm sido até agora o único meio utilizado pelos candidatos a conselheiros do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv). A votação acontece no próximo dia 12 no Centro Administrativo.

Morna - 2

Estarão em disputa três vagas por 12 candidatos no Conselho Administrativo e duas vagas por quatro candidatos no Conselho Fiscal do Ipserv. Em campanhas passadas, a disputa já foi mais acirrada. Servidores querem na verdade eleição direta para presidente do instituto, atualmente indicado pelo prefeito.

Acirramento

Pela 1ª vez, as eleições na Federação das Indústrias de Minas (Fiemg) registra uma disputa como nunca se viu antes. Em pouco mais de uma semana, mais de cinco eventos foram realizados pela oposição e situação, em busca do apoio dos industriais. O orçamento anual do sistema gira em torno de R$1,2 bilhão. As dúvidas pairam ainda sobre a data da eleição, que ainda não foi marcada, mas que, conforme o estatuto, terá que ocorrer até 14 de maio, quando se encerra o mandato atual.

Disputa

Em uma demonstração de força, o grupo oposicionista da Fiemg, liderado pelo empresário do setor têxtil Flávio Roscoe, conseguiu reunir 88 representantes de sindicatos com direito a voto. Para se ter ideia, são 139 votantes, inclusive de Uberaba. O discurso de todos é por maior transparência e participação. O atual presidente, Olavo Machado, defende a candidatura de Alberto Salum, do setor de construção pesada. Em evento realizado com apoiadores, Salum levou cerca de 30 representantes de sindicatos. Ele também conta com o aval de Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Descontrole

O número de jovens e idosos infectados pelo vírus HIV cresceu de forma expressiva em Minas na última década. Só entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o contágio foi cinco vezes maior. Entre os maiores de 65, os registros triplicaram no mesmo período. O salto nas notificações vai na contramão das melhores condições de diagnóstico e tratamento da Aids. Disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os remédios têm menos efeitos colaterais e a testagem para confirmar a contaminação é rápida. No Dia Mundial de Luta contra a Aids, especialistas em saúde garantiram que a doença ainda parece distante para a maior parte das pessoas.

Chama a atenção

A Fundação Cultural estima gastar R$515.910,12 na limpeza, conservação e jardinagem, de forma contínua, nos prédios sede, casarão da praça Rui Barbosa, Cine Teatro Municipal Vera Cruz, Museu de Arte Decorativa, Circo do Povo, Biblioteca Municipal Bernardo Guimarães e Memorial Chico Xavier, pelos próximos 12 meses.

Exclusão

Centenas de contribuintes inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) foram notificadas pela Prefeitura de Uberaba quanto à exclusão do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Eles terão 20 dias de prazo para regularizar a pendência cadastral (Inscrição Municipal), devendo comparecer à Sala do Empreendedor, na rua Vigário Silva, nº 309, das 9h às 15h. A listagem está no jornal oficial Porta-Voz de sexta-feira (1º), na internet.

Ti-ti-ti

- Associação de Supermercados do Triângulo Mineiro (Assuper) elege nova diretoria amanhã.

- Sessões da Câmara Municipal em dezembro estão agendadas para os dias 13,14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22, mas podem ser antecipadas.

- A partir do dia 22 de janeiro, a Gol inicia os voos da Pampulha para Congonhas, o que possibilitará aos uberabenses fazer conexão pela Passaredo, inclusive comprando passagens do trecho completo.

- Hospital Regional faz licitação na próxima sexta-feira (8) para compra de aparelho de ultrassom.

- Dezesseis pessoas que se submeteram a curso de qualificação foram habilitadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a se credenciar a prestar serviços de poda e corte de árvores.

- Como no ano passado, o governo estadual decidiu que vai parcelar o 13º salário do funcionalismo. Datas devem ser divulgadas nos próximos dias.

- Secretário Nagib vai pagar a conta da festa de confraternização de fim de ano nas secretarias de Obras e Planejamento.