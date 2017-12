Denunciantes querem ressarcimento de verbas desviadas para Peirópolis

Denunciantes querem ressarcimento de verbas desviadas para Peirpolis

Ressarcimento

Autoras das denúncias de irregularidades na aplicação de R$3 milhões no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, por ex-gestores da UFTM e Funepu, a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico e a ONG Protege Ambiental vão requerer ao Ministério Público Federal que os recursos a serem recuperados no processo sejam aplicados na comunidade turística. Levantamentos preliminares da Polícia Federal apontam que foram desviados R$1,8 milhão.

Unha e carne

Os vereadores demonstraram estar afinados com o Executivo na sessão plenária de quinta-feira, 30 de novembro. Mesmo com o posicionamento contrário dos sindicalistas, eles aprovaram por unanimidade o projeto que regulamenta os plantões no Codau.

Ainda bem

Depois de levar a Megaleite para Belo Horizonte, ao receber patrocínio do governo estadual, a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e parceiros vão promover em Uberaba a 1ª Exposição Interestadual de Girolando – Circuito Megaleite – Etapa Sul/Sudeste. A feira acontecerá entre os dias 17 e 24 de fevereiro do ano que vem.

Imbróglio

A Câmara Federal aprovou na quinta-feira, 30, requerimento de urgência de autoria do deputado federal Zé Silva (SDD), para que seu projeto sobre a renegociação do Funrural e Dívidas Públicas seja votado na terça-feira, 5.

Podê?!

Durante a semana, o Codau realizou a Semana da Saúde. Uma das ações foi a coleta de exame de sangue dos funcionários, alegando que seria um bônus. Teve gente, porém, que resistiu em fazer o procedimento, já que possui plano de saúde integral. Isso bastou para que diretor alegasse que o tíquete-alimentação dessas pessoas poderia ser suspenso.

Pela 1ª vez

A arrecadação da Prefeitura vai superar a casa do R$1 bilhão, em 2017. Revelação foi feita pelo assessor geral de Orçamento e Controle, Jorge Cardoso de Macedo, aos vereadores. Demonstrativo publicado no jornal oficial Porta-Voz, na quarta-feira, 27 de novembro, informava que a receita arrecadada de janeiro a outubro tinha atingido R$854.337.294,45, ficando abaixo em R$131.974.322,28 da meta de arrecadação prevista no orçamento, de R$1.222.498.285,48 para o ano. Isso se deveu à não concretização das transferências provisionadas na Lei Orçamentária Anual para Convênios, Operações de Crédito e Transferências do Estado e da União.

Restos a pagar

Pelo mesmo demonstrativo, a Prefeitura informava que o saldo de restos a pagar processados em 31 de dezembro do ano passado era de R$90.967.672,62, sendo, ao fim do quinto bimestre, de R$12.501.795,28. Já os restos a pagar não processados eram de R$19.038.914,10, sendo pagos R$1.728.066,91 e ficando, ainda, R$ 17.310.847,19.

De fora

Nenhuma cidade da região de Uberaba está entre as 18 localidades que apresentaram altos Índices de Infestação Predial (IIP) de larvas do Aedes aegypti, em Minas. Esses municípios estão em risco para infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Fez bonito

A Escola Estadual Francisco Cândido Xavier, de Uberaba, ficou entre as seis finalistas do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, com o projeto “A exigência da nota e do cupom fiscal, direito e dever”. A vencedora foi a Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo (MG). O evento é promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf) e o Programa Nacional de Educação Fiscal (Pnef). A edição 2017 do prêmio recebeu mais de 160 projetos.

Normalizado

Surtiram efeito as denúncias dos servidores estaduais de que estariam sendo impedidos de contratar novos empréstimos consignados e sendo incluídos na Serasa, por inadimplência, pela falta de repasse do governo de Minas às instituições financeiras. O Banco do Brasil informou que o serviço de crédito está normalizado nas agências. Os interessados poderão ser atendidos por meio do autoatendimento e, também, por meio da rede de agências.

Foto/Leitor



Mais uma árvore caiu nos jardins do Centro Administrativo ontem, bloqueando o acesso pelo portão principal

Ti-ti-ti

- José Peixoto será reconduzido à presidência da Aciu, no dia 11.

- Mais uma vez, Uberaba voltou a ser destaque na imprensa nacional. Desta vez com a Operação Estirpe, deflagrada pela Polícia Federal, para apurar desvios de recursos no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis.

- Leitor Valeriano discorda do secretário Nagib Facury e questiona eficiência das obras do Projeto Água Viva.

- O Centro Cultural da UFTM e a Fundação Cultural lançam o projeto “Nos Caminhos da Música”, às 20 horas de hoje, no Auditório Safira do prédio da Reitoria. O evento será aberto à comunidade. Na programação, concerto da Orquestra Municipal.