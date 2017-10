Vereadora pede ação de proteção da Mata do Bugio, no Recreio

Vereadora pede ao de proteo da Mata do Bugio, no Recreio

Fazendo as contas

Somente na segunda-feira, 2, o governo de Minas depositou nas contas das prefeituras o repasse do ICMS, que estava atrasado desde o dia 26 de setembro. Uberaba recebeu R$1.752.515,15, totalizando R$24.875.876.108,83 no mês passado. É o maior volume mensal do ano, em função das transferências de recursos do Programa Novo Regularize, de refinanciamento de dívidas estaduais.

Socorro

O pedido está sendo feito pela vereadora Denise Max (PR) ao promotor de Meio Ambiente, Carlos Varela. É que a Mata do Bugio, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, sofre com a depredação, as queimadas e os entulhos jogados. Os animais que habitam a reserva estão morrendo e outros sendo apreendidos, para a comercialização ilegal.

Maratona

Em meio à tramitação da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República na Câmara Federal, o presidente Michel Temer (PMDB) tinha, ontem, audiências marcadas na agenda oficial com 53 parlamentares. Uma delas seria com Marcos Montes, líder do PSD naquela Casa.

Sobrando vagas

Mais 369 vagas remanescentes nos cursos de graduação estão sendo ofertadas pela UFTM na modalidade de transferência de alunos, para o primeiro semestre de 2018. As inscrições vão de 16 a 24 de outubro. Nos últimos dias, a universidade tinha aberto outras 58 vagas para opção de reingresso. Essa sobra se deve à adesão da UFTM ao Sistema Unificado de Seleção (Sisu) com 100% de suas vagas. Outras instituições oferecem percentual menor e continuam ofertando o tradicional vestibular, paralelamente.

Opinião do leitor

O engenheiro Moacyr Lopes considera que, se a prefeitura teve queda de arrecadação, que corte na carne, e não reajuste a planta genérica de valores. A população não é obrigada a financiar isso. E o município vai gastar ainda entre R$7 e R$8 milhões nessa licitação. Sinceramente, alguém em sã consciência acredita que isso não será utilizado futuramente para reajustar o IPTU e o ITBI? A votação do projeto é hoje. Ele pede que as pessoas compartilhem sua mensagem e enviem a todos os vereadores e a todos seus contatos, ou ainda que compareçam à sessão do Legislativo pela manhã.

ICM

As BRs 050 e 262 estão entre os 70% de rodovias federais consideradas em “bom estado” pelo DNIT, em levantamento feito em 52 mil quilômetros. O Índice de Condição de Manutenção (ICM) aponta que 20,6% estão em estado regular; 6,8%, ruim, e 5%, péssimo. São consideradas as condições do pavimento, roçada, drenagem e sinalização.

Prepare-se

O secretário estadual de Fazenda, José Afonso Bicalho, declarou que o Estado ainda não tem recursos para pagar o 13º salário dos servidores. A saída deve ser recorrer aos bancos para antecipar recursos do programa Novo Regularize, de refinanciamento de dívidas até 60 vezes. A declaração foi feita durante apresentação do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2017, que apontou a queda de 42,40% no déficit em relação ao mesmo período do ano passado. Ele disse, também, que não há previsão para o fim do escalonamento da folha.

Repercussão

Sobre nota na coluna de ontem da falta de novas lideranças para as eleições do ano que vem, o ex-secretário Carlos Assis observa que cada vereador candidato deveria, por obrigação com seu eleitorado, publicar um painel com as propostas legislativas que já fez. Assim, os eleitores poderiam avaliar sua performance para nova tentativa na carreira política. Quem não publicar, certamente, é porque nada fez.

Codau teve que reparar, ontem, posto de visita danificado na avenida Leopoldino de Oliveira, mas outros estão na mesma situação ao longo da via

Ti-ti-ti

- Só agora o prefeito Odelmo Leão (PP) está usando pesquisa publicada em março pela revista Exame para identificar Uberlândia como a melhor cidade para se viver em Minas e 16ª no país. Na época, Uberaba foi identifica como a 3ª melhor no Estado (atrás de Montes Claros, também) e 24ª no Brasil.

- O governo estadual divulgou a nova tabela de pagamento dos salários do funcionalismo em outubro. A 1ª parcela será dia 11; a 2ª, dia 20, e a 3ª, dia 30.

- Preços dos ingressos para o show do cantor Roberto Carlos em Uberaba, no dia 28, são impraticáveis. Variam de R$540 a R$220 (inteira) e de R$270 a R$110 (meia), de acordo com cada setor.

- Na segunda-feira, 2, caíram 2.477 raios no município de Uberaba, de acordo com a Cemig.

- Mesmo depois de dois meses da inauguração da obra de pavimentação de rua no bairro rural de Peirópolis, construtora ainda não recebeu da prefeitura pagamento de R$105 mil em atraso.

- Apesar dos investimentos anunciados pela Cemig na rede elétrica de Uberaba, basta chover para que vários consumidores fiquem sem energia elétrica ou tenham eletrodomésticos queimados. As ocorrências continuam sendo registradas desde o fim de semana.