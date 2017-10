A um ano das eleições, não surge na cidade nenhuma novidade na política

A um ano das eleies, no surge na cidade nenhuma novidade na poltica

Eleições 2018

Faltando um ano para as eleições do ano que vem, não desponta nenhum novo candidato na política de Uberaba, a não ser os velhos caciques. Se ocorrer alguma novidade no cenário da disputa para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados, virá da Câmara Municipal, onde vários propalam que vão colocar os nomes à votação. Porém, não se vê a formação de grupos em torno dessas pré-candidaturas, predominando o sonho e o interesse pessoais, em detrimento de um projeto coletivo. Novo mesmo, com densidade, não se vê no atual cenário político.

Mobilização

Ex-presidente da Associação Comercial e Industrial (ACIU), Flamarion Batista Leite, usou as redes sociais, no fim de semana, para conclamar os uberabenses a contatar seus vereadores e pedir que votem contra o projeto que atualiza a planta genérica de valores dos imóveis, na reunião extraordinária de amanhã. Observa que não só em Uberaba, mas em todo o país, os imóveis sofreram desvalorização com a crise. Por isso, é necessário ficar atento e participar da sessão da Câmara Municipal que discutirá o projeto, para em seguida reajustar o IPTU 2018, que deve ser corrigido apenas pela inflação, como ocorreu nos últimos anos.

Novo prazo

Só no fim de novembro ou início de dezembro é que devem ser concluídas as obras do sistema de ônibus BRT/Vetor. Foi o que revelou em entrevista à TV, ontem, o secretário de Obras, Nagib Facury. Consórcio já foi, inclusive, autorizado a iniciar a implantação da sinalização viária.

Convocação

Mais 17 aprovados no último concurso do Codau foram convocados para assumir cargos nas funções de operador de retroescavadeira e auxiliar de ofício. Já a prefeitura chamou 40 aprovados no concurso, principalmente para a área de Educação, além de outros três em processos seletivos. Também nomeou nove para cargos comissionados e exonerou dois. Entre as nomeações está a de Gislaine Aparecida de Oliveira, como secretária-adjunta de Finanças.

Cobrança

Em encontro realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), na sexta-feira, 29 de setembro, em Itapecerica, prefeitos voltaram a cobrar o pagamento dos repasses atrasados pelo Estado, como o ICMS, educação e saúde. Só no transporte escolar são quatro parcelas em atraso.

Assembleia

Assembleia do Sindicato dos Educadores para analisar a contraproposta feita pela Prefeitura para salários, carreira e jornada da categoria será realizada na quinta-feira, 5, às 18 horas, na sede do Sindicato dos Bancários. Será analisada a antecipação da nova modalidade de quinquênio prevista, de 4%, para 2020 aos que concluírem um conjunto de metas; incorporação do DRS nos salários dos professores de Educação Básica; regularização de jornada e aulas excedentes dos PEBs iniciais, e transformação do Educador Infantil em professor da Educação Infantil, com jornada de 45 aulas semanais.

Como prometido

Passaram a atender nas UPAs médicos especialistas em Neurologista, Cardiologista, Infectologista, Cirurgião Geral e Ortopedista, trabalhando em uma escala “horizontal”, em que são acionados sempre que necessário.

Opinião do leitor

Wagner Kilinsg declara que já passou da hora de o Estado resolver o problema de emissão de Carteira de Identidade na Unidade de Atendimento Integral (UAI), no novo shopping. No entendimento dele, a população não pode ficar refém dessa instituição, por falta de boa vontade de quem está no comando da unidade. Uma solução seria atender a população sem agendamento em mutirões, como fez a Delegacia de Trânsito na vistoria de veículos, acabando com a fila.

Mais uma vez, vândalos danificaram vidro blindado para ter acesso ao busto em bronze do médium Chico Xavier, no Cemitério São João Batista

Ti-ti-ti

- Nem bem caíram a primeiras chuvas e os buracos começaram a aparecer nas avenidas Niza Marques Guaritá e Leopoldino de Oliveira.

- Ontem, os postos iniciaram o reajuste dos preços ao longo do dia. Estabelecimento que vendia os combustíveis mais baratos alegava que não tinha mais estoques de etanol e subiu o produto para R$2,394, valor R$0,15 acima do anterior. Já a gasolina é encontrada por R$3,784, quase R$0,20 a mais.

- Desde ontem, todos os novos documentos e processos abertos na UFTM passaram a ser feitos pelo sistema eletrônico de informações.

- Sindicato dos Educadores Municipais declarou que não encontrou irregularidades na criação da categoria “agregados” no novo plano de saúde.

- Alô, prefeitura: Bueiro entupido na avenida Leopoldino de Oliveira, com calçadão, continua fazendo veículos jogar água empoçada das chuvas sobre os pedestres.

- Presidente do Procon, Rodrigo Mateus, comemorava ontem o resultado das eleições passadas, há um ano, quando o PHS reelegeu Franco Cartafina e elegeu Cleomar Barbeirinho como vereadores.