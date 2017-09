Rebanho bovino de Uberlândia é maior que da “TERRA DO ZEBU”

Rebanho bovino de Uberlndia maior que da TERRA DO ZEBU

Ultrapassados pelos vizinhos

Apesar de Uberaba ser conhecia como a “terra do zebu”, pesquisa “Pecuária Municipal 2016”, divulgada pelo IBGE na quinta-feira, 28 de setembro, mostra uma realidade diferente. A cidade foi ultrapassada por Uberlândia, no setor pecuário. O rebanho bovino uberabense é de 208.813 animais e o uberlandense, de 229.797. O número de vacas ordenhadas é de 20.686 em Uberaba e de 23 mil no município vizinho, o que gera uma produção de leite de 45.120.000 e 68 milhões de litros, respectivamente.

Domínios

Uberaba fica na frente de Uberlândia apenas no número de bubalinos (743, contra 128), mel de abelhas (47 mil, contra 12.400) e ovinos (4.493, contra 3.200). O município vizinho supera os uberabenses em caprinos (1.950, contra 800), equinos (7.030, contra 6.632), galináceos (13.340.000, contra 4.450.000) e suínos (665.700, contra 33.919).

Sem concorrência

Enquanto Uberaba tem 4.200 codornas, Uberlândia nada cria. Em sentido inverso, a produção de tilápia no município vizinho é de 1.921.000 e em Uberaba não era registrada criação do peixe em 2016.

Na estrada

O IBGE iniciou hoje a aplicação do Censo Agropecuário 2017 na subárea de Uberaba, que engloba as cidades de Água Comprida, Campo Florido, Conquista, Conceição das Alagoas, Delta e Veríssimo. O trabalho é feito por 16 recenseadores e seis supervisores. O coordenador, Fernando França Resende, espera que os recenseadores sejam bem recebidos pelos produtores rurais.

Foto/Facebook

Todos os detalhes foram acertados para a exibição do filme em Uberaba

Lançamento

Com mais de dez premiações internacionais, incluindo de melhor direção, o filme em longa-metragem “#ninfabebê” – totalmente realizado em Uberaba, com direção do cineasta Aldo Pedrosa, estreará no Cinemais, no Shopping Uberaba, no dia 19 de outubro. Neste fim de semana, será gravado o clipe da música tema, interpretada pela Banda Sexy Lollipop, que será apresentada no dia 17 de outubro, durante a festa de pré-lançamento do filme, na Casa di Giulietta, a partir das 20 horas.

Foto/Arquivo





Hospital Regional registrou os primeiros óbitos de internados

Em funcionamento

Na sexta-feira, 29 de setembro, o Hospital Regional estava com 18 pacientes internados e aguardando mais uma transferência, autorizada pelo SUS Fácil. Assessoria de Imprensa da Prefeitura informou que, desde a inauguração, ocorreram dois óbitos de pacientes com doenças crônicas: um homem com 98 anos e uma mulher de 87.

Na fila

Na sexta-feira, 29 de setembro, 17 pacientes estavam internados na UPA Parque do Mirante e outros 32 na UPA São Benedito, aguardando a liberação de leitos em hospitais. Nas unidades já estão atendendo médicos especialistas em Neurologia, Cardiologia, Infectologia, Cirurgia Geral e Ortopedia, trabalhando em uma escala “horizontal”, em que são acionados sempre que necessário. Com exceção do ortopedista, que já oferecia atendimento nas UPAs, todos os outros fazem parte das melhorias implantadas pela Funepu.

Ranking

Atualização do Ranking Políticos mostra que os deputados federais com atuação em Uberaba precisam melhorar suas atuações parlamentares. São avaliados presença nas sessões, privilégios, processos judiciais e qualidade legislativa dos mandatos. O mais bem colocado nacionalmente é Zé Silva (SDD), em 96º lugar, seguido por Caio Narcio (PSDB), em 98º; Marcos Montes (PSD), em 241º; Aelton Freitas (PR), em 321º, e Adelmo Carneiro (PT), em 426º. Basta acessar www.políticos.org.br para ver as notas.

Assim não dá

Unidades básicas de saúde do Boa Vista e Parque São Geraldo estão sem médicos para atendimento aos moradores dos bairros. Doentes e pessoas que tinham retorno agendado, inclusive para pegar receitas de medicamentos, vão às UBSs, mas não encontram os profissionais.

Só na promessa

Nem mesmo a mudança para o shopping, com melhores acomodações, novo sistema de informática e reforço da equipe, fez a Unidade de Atendimento Integral do Estado (UAI) regularizar a emissão de Carteira de Identidade. Uberabenses que precisam tirar o documento continuam não conseguindo o agendamento pela Internet.

Sem divulgação

Mais uma vez, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde à sociedade foi realizada, sem divulgação prévia e, consequentemente, sem a participação popular. Observação é do conselheiro estadual Jurandir Ferreira, para quem o horário adequado seria após as 18h30. Ainda segundo ele, a falta de divulgação desrespeita recomendação da promotora de Justiça em Defesa da Saúde, Cláudia Marques. E nem foi transmitida pela TV Câmara.

Participação popular

Jurandir Ferreira questiona se os gestores da saúde realmente não querem que a população compareça para questionar as divergências e problemas na área? Para ele, é preciso ter a consciência de que esta audiência pública não é para a Comissão de Saúde da Câmara, mas da Secretaria de Saúde, para a sociedade. Porém, se o povo não é chamado, perde a finalidade.

Eleição

O Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Serrinha busca a regularização da administração, com nova eleição, no dia 11. A votação será no Salão Paroquial da Comunidade.

Recapeamento

A Prefeitura de Uberaba homologou a licitação vencida pela empresa GCE, com a proposta de R$147.524,31, para recapeamento do pavimento asfáltico das ruas São João e Lambari. Essa última terá complemento da drenagem.

Leilão

Depois de anunciar o gasto de R$1 milhão para comprar 12 carros de luxo para os desembargadores, o Tribunal de Justiça de Minas vai leiloar os modelos fabricados entre 2004 e 2013. Os lances iniciais vão de R$1 mil a R$12 mil. O leilão será na terça-feira, três de outubro. Serão colocados à venda 41 veículos.

Oportunidade

Apesar do escândalo, o grupo JBS vai investir R$30 milhões na implantação de indústria de fertilizantes. A unidade vai usar resíduos orgânicos de suas fábricas na produção. Segundo o executivo Nelson Dalcanale, a localização da indústria ainda não foi definida.

Fique atento

Na próxima semana, a Receita Federal iniciará a notificação de contribuintes uberabenses em débito com o Simples Nacional. Estratégia de cobrança foi revelada pelo delegado-adjunto Sizenando Ferreira, na TV.

Ti-ti-ti

- Ricardo Esquerdinha insiste nas redes sociais para que o prefeito Paulo Piau (PMDB) dispute as eleições do ano que vem. Justifica que será a alternativa para que Uberaba não fique sem representante na Câmara dos Deputados.

- Unimed tinha prometido entregar os cartões de saúde aos servidores municipais na sexta-feira, 29 de setembro, mas aqueles que foram ao Centro Administrativo receberam a justificativa de que o fornecedor teve problemas.

- Mau cheiro continua sendo exalado pelos bueiros da avenida Leopoldino de Oliveira, mesmo após a conclusão das obras de emissários de esgoto do projeto Água Viva. Codau terá que dar continuidade à caça às ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais que desaguam nos córregos canalizados.

- Fila eletrônica para eletrocardiograma não anda, deixando pacientes com doenças do coração em dificuldade. Quem não tem dinheiro para pagar o exame acaba tendo complicações.

- Circula no Facebook que o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato a Presidente da República no ano que vem, virá a Uberaba, no dia 20 de outubro.