IEATM e Creci-MG se posicionam contra atualização da planta

IEATM e Creci-MG se posicionam contra atualizao da planta

Reação

O Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM) e o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-MG) reagiram ao projeto de atualização da planta de valores dos imóveis, enviada pela prefeitura à Câmara Municipal, na semana passada. Em reunião realizada na quinta-feira, 28, eles decidiram que são contrários e vão manifestar junto ao prefeito, Paulo Piau, (PMDB) e aos vereadores que a crise atingiu o setor imobiliário, reduzindo o valor dos imóveis e comprometendo os negócios.

Viabilização

O superintendente regional de Saúde, Ivan José da Silva, informou que o Governo do Estado distribuiu 151 computadores e 117 impressoras aos 27 municípios da região Triângulo Sul. Os equipamentos têm por finalidade viabilizar a implantação do Prontuário Eletrônico no sistema de saúde dos municípios. Somente Uberaba recebeu 61 computadores e 29 impressoras.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$1.523.962,83 da terceira e última transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em setembro. A soma no mês desses recursos foi de R$4.575.599,52. Recebeu, ainda, R$65.181,99 do Fundo Nacional do Petróleo; R$146.747,16 do Imposto Territorial Rural (ITR); R$101.944,89 de desoneração das exportações; R$75.169,15 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); R$2.511,86 de royalties de Itaipu; R$183.988,84 de IPI-Exportação; R$7.337.012,88 do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e R$1.123.251,31 do Simples Nacional.

Radar

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) vai colocar em operação definitiva, a partir de terça-feira, três de outubro, mais quatro radares para controle de velocidade nas rodovias mineiras. Dois deles ficam na região, sendo um na MG-255, quilômetro 140, em Iturama, e o outro na MG-427, quilômetro 22,5, em Água Comprida.

Eleição

A Associação Integrada dos Moradores do Bairro Morada Du Park e Portal Beija Flor vai realizar eleição da nova diretoria no dia 28 de outubro. Os interessados em se candidatarem devem se inscrever até dia 18. Não havendo mais de uma chapa, a eleição será por aclamação.

Achados e perdidos

O vereador Alan Carlos (PEN) está propondo que a prefeitura crie seções de achados e perdidos nos terminais de integração do transporte coletivo. Segundo ele, isso facilitaria a devolução de objetos, principalmente aqueles deixados no interior dos ônibus.

Em queda livre

O Aeroporto de Uberaba perdeu quase 15 mil passageiros no comparativo de janeiro a agosto de 2016 com o mesmo período de 2017. A redução dos voos foi de 4.207 para 3.882 e, consequentemente, o volume de embarques e desembarques caiu de 71.872 para 56.564.

Sentido inverso

A mesma estatística da Infraero revela que o Aeroporto de Uberlândia ganhou mais 37 mil passageiros, de janeiro a agosto. Foram 16.238 pousos e decolagens, contra 15.645 nos primeiros oito meses de 2016. Já os embarques e desembarques subiram de 688.050 para 725.542, em igual comparativo.

Afastamento

O prefeito Fernando Marangoni (PSDB) foi novamente afastado do cargo em Perdizes, na quarta-feira, 27, após recomendação do Ministério Público, acatada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Em maio, o político havia deixado a Prefeitura enquanto investigado na Operação “Isonomia”, quando assinou uma carta de renúncia ainda preso no Presídio Professor Jacy de Assis. Dois dias depois, ele foi solto e o vice assumiu a administração municipal. Em julho, a defesa de Marangoni pediu a anulação da renúncia. Na sexta-feira, 22, ele tinha reassumido a prefeitura, após uma reunião extraordinária na Câmara Municipal. E o vice, Vinícius Barreto (PPS), que havia deixado de ser prefeito, agora volta a ocupar o cargo.

Opinião do leitor

Wesley Carvalho é da opinião que a prefeitura, ao invés de aumentar impostos com a atualização da planta genérica de valores dos imóveis, deveria correr atrás de empresas, para gerar emprego, renda e divisas ao município. Ele diz que está com saudades de um anúncio de implantação de uma nova indústria.

Incêndio destruiu mudas de ipês na entrada de Peirópolis. Fogo foi apagado por servidores da Casa do Turista e da Escola Municipal Frederico Peiró, com a ajuda de agricultores

Ti-ti-ti

- Comerciante uberabense Richard Brandolis de Oliveira, 42 anos, foi vítima fatal de acidente com o ônibus que capotou na BR-050, entre Uberlândia e Araguari, na madrugada de quinta-feira, 28. O motorista estava bêbado, conforme teste do etilômetro.

- Ainda ontem, o governo estadual não tinha depositado o último repasse do ICMS, que deveria ter ocorrido na terça-feira, 26.

- Só de IPVA, Uberaba recebeu R$1.069.159,26 em setembro, sem contar os valores pagos ontem.

- Nos dias 10 e 11 de outubro, acontecerá Fórum de Vereadores em Belo Horizonte, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).