Setor imobiliário diz que planta de valores teve desvalorização

Setor imobilirio diz que planta de valores teve desvalorizao

Estranheza

Profissionais do setor imobiliário estranham o silêncio das entidades classistas contra o projeto que reajusta a planta genérica de valores da cidade. É unanimidade entre eles que, ao contrário do que propõe a prefeitura, os imóveis caíram de preço em sua totalidade, com o setor estando desaquecido em função da crise que assola o país.

Tendência

O líder do PSD na Câmara, Marcos Montes, afirmou à “Agência Estado” que o número de deputados do partido que votarão contra Michel Temer (PMDB) deve aumentar na segunda denúncia em relação à primeira. Segundo ele, a bancada da legenda, quinta maior da Casa, com 39 parlamentares, está “muito insatisfeita” e de 15 a 20 devem votar contra o Presidente. De acordo com Montes, muitas emendas foram prometidas e não pagas, uma vez que o governo não tem dinheiro. Na primeira denúncia, o PSD tinha 40 deputados, dos quais 14 votaram contra Temer, 22 a favor e dois se ausentaram.

Tendência 2

Integrante do Centrão, o PSD continuará defendendo que a Câmara vote de forma separada a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na avaliação de Marcos Montes, junto, vai ser bom para os ministros, mas perigoso para o Presidente.

Balcão de negócios

O Grupo SIM está usando instalações e servidores da Cohagra para ofertar a construção de muros aos mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida contemplados com moradias. A “facilitação” custa R$9.594,00 a cada interessado para murar o terreno de dez metros de frente e fundos e 20 metros nas laterais, por dois metros de altura e portão. O valor pode ser dividido em uma entrada de R$600 e até 60 parcelas de R$149,90 cada. A garantia do serviço é de apenas um ano. No entanto, tem mutuário que entende que esse valor para a construção do muro deveria ser rateado com os vizinhos, e não custeado na totalidade pelos mutuários individualmente.

Em queda

Na tarde de ontem, posto perto do Mercado Municipal vendia o litro da gasolina por R$3,579 e o do etanol, por R$2,279. Em vídeo postado nas redes sociais, o vereador Samuel Pereira (PR) observou que é preciso chegar aos preços praticados em Uberlândia, onde a gasolina custa R$3,460 e o etanol, R$2,250.

Apesar da crise

A Prefeitura de Uberaba arrecadou R$696.638.665,71 de janeiro a agosto, de acordo com demonstrativo publicado no jornal oficial Porta Voz, quarta-feira, 27, na internet. A meta orçamentária para 2017 é de R$1.222.498.285,48, mas a receita ficou abaixo em R$116.444.943,97 até agosto. Isso ocorreu porque não se concretizaram transferências provisionadas na Lei Orçamentária Anual para convênios, operações de crédito e transferências do Estado e da União. Mesmo assim, pela primeira vez, a PMU deve superar R$1 bilhão em arrecadação.

Confirmadíssimo

Na última reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), executiva e profissionais da Passaredo confirmaram a volta da empresa a Uberaba. Os voos até o Aeroporto da Pampulha começam a operar no dia 15 de outubro. A venda de passagens está sendo feita pela Internet. A dúvida estava no fato de a Passaredo ter desfeito a negociação com o Grupo Itapemirim, que tinha anunciado as novas rotas.

Licenciamento

A Prefeitura estima gastar R$114.553,37 na contratação de empresa especializada para fazer o licenciamento ambiental para o funcionamento do Distrito Industrial IV. A licitação será no dia 11 de outubro, através da modalidade de convite.

Com nova lona e estrutura, o Circo do Povo está sendo instalado no Residencial Rio Janeiro

Ti-ti-ti

- Vídeo postado no Facebook mostra esgoto caindo no lago do Parque das Acácias.

- Engenheiro Moacyr Lopes teve que viajar para Sinop (MT). Ao consultar os preços com saídas de Uberlândia e Ribeirão Preto, o voo a partir de Uberaba estava mais barato. Ele pagou R$491 pelo bilhete que custava R$1.434,00.

- Cohagra arrecadou R$1.011.376,63 com a venda em leilão de um lote com 27 terrenos à empresa R. Lima Construtora. Para os lotes 2 e 3 não houve interessados.

- O Conselho Municipal de Saúde indicou as conselheiras Janete Maurília de Almeida e Mirna Nunes da Silva Sousa para compor a Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC) do Hospital Regional.

- Também indicou as conselheiras Janete Maurília de Almeida e Solange Buck, para compor Comissão de Acompanhamento de Convênio (CAC) das UPAs Mirante e das UPAs São Benedito.

- Tudo pronto para Gusttavo Lima e Durval Lelys agitar o Lançamento do Axé Uberaba, amanhã, no Jockey Park. No evento serão anunciados os artistas que se apresentarão no Axé Uberaba, nos dias 17 e 18 de novembro. Ingressos ainda podem ser encontrados no Shopping Uberaba, Ailton Discos e no megaue.com.br. Mais informações: (34) 4102-0223.