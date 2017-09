Novo atraso

Novo atraso

Apesar das promessas de regularizar os repasses do ICMS, o governo do Estado não tinha depositado, até ontem à tarde, nas contas das prefeituras os valores devidos na terça-feira, 26. A previsão era de que esse repasse, sem a arrecadação do Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis) em vigor, chegasse a R$50 milhões em valores brutos, correspondente ao período de arrecadação de 18 a 22 de setembro. Desse mesmo montante arrecadado do ICMS, o Estado também deveria ter repassado a cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que, em valores reais, chegaria ao total de R$35 milhões.

Sem fluxo de caixa

E não são apenas os servidores estaduais e aposentados que estão descontentes com os atrasos constantes no pagamento parcelado dos salários pelo governo estadual. As prefeituras de todo o Estado, inclusive a de Uberaba, estão enfrentando problemas com a demora nos repasses da Secretaria da Fazenda de Minas. Até mesmo recursos de programas e ações de saúde, educação e assistência social estão sendo afetados.

Convocatória

Em função do atraso no pagamento dos salários, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos-MG) vai realizar assembleia, às 10 horas de segunda-feira, 2 de outubro, na Cidade Administrativa, em BH. Em pauta pedido de audiência com o governador Pimentel (PT) para reivindicar o pagamento em dia e do 13º salário e reajuste das perdas salariais. Caravana com servidores de Uberaba está sendo organizada.

Surpreendido

O ex-presidente do PSDB de Uberaba, Karim Abud Mauad, declarou ontem estar surpreso com a decisão do STF que afastou o tucano Aécio Neves do cargo de senador. Na sua visão, o fato novo liga o radar no cenário político. No entanto, observou que vai se inteirar sobre a sentença, para se posicionar.

Sobrando vagas

Nada menos que 58 vagas são oferecidas pela UFTM para os cursos de graduação em processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes (reingresso), no 1º semestre letivo de 2018. As inscrições vão de 2 a 16 de outubro. Estão sendo oferecidas vagas nos 28 cursos, inclusive uma em Medicina.

Reclamações continuam

O serviço de Ronda Social, executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds), foi estendido de oito às 18 horas, para 18h30 à 00h30. E nos fins de semana e feriados, das 11 às 17 horas. Informação foi dada pelo secretário Túlio Cury ao vereador Rubério Santos (PMDB), ao revelar que campanha será lançada para que a população não dê esmola aos moradores de rua, mas sejam institucionalizadas.

Abrindo os cofres

Desde que a Procuradoria Geral da República apresentou a segunda denúncia contra o presidente Temer (PMDB), o governo federal já liberou e empenhou R$161,2 milhões de emendas parlamentares para os deputados federais e senadores. O valor já é 61% maior que o total distribuído em agosto.

Vale a pena participar

Será às 19 horas de hoje o lançamento do livro “Memórias de um Boiadeiro”, de Paulo Machado Borges, no Museu do Zebu. A obra retrata um dos aspectos mais importantes da história do ciclo do gado no Brasil, apresentando a trajetória dos pioneiros que tiveram a coragem de desbravar o país, na época inóspito e de difícil acesso, e se tornaram os principais agentes do mercado de criação bovina do mundo.

Abrindo as portas

A loja de departamentos Giga será inaugurada na terça-feira, 3 de outubro, gerando 45 vagas de emprego. A rede reformou o prédio do antigo Bretas, na avenida Leopoldino de Oliveira. São aproximadamente 2.000 metros quadrados de área de vendas, com estacionamento para 80 vagas. Presente hoje em seis Estados, a Giga conta com 32 lojas associadas. A unidade de Uberaba será a terceira unidade em Minas Gerais, comercializando mais de 35 mil itens.

Foto/Leitor



Desocupado há tempos, o imóvel revitalizado pela Giga dá nova vida à avenida Leopoldino de Oliveira

Ti-ti-ti

- Senador Antônio Anastasia (PSDB) sinalizou pela primeira vez que poderia voltar a disputar o governo de Minas, assombrando os adversários. Inclusive, gravou vídeo convidando correligionários para reunião em Contagem, na segunda-feira, 2 de outubro.

- Uso de cotas para negros que tem gerado polêmica na UFMG deveria ser investigado na UFTM, também.

- Nos próximos dias, deve ser publicado o novo comando municipal do PSDB em Uberaba.

- Conselho Comunitário de Apoio às Associações de Bairro realiza a Campanha “Riso de Criança”, para coleta de brinquedos novos usados a serem distribuídos aos carentes. Postos de arrecadação têm a parceria do shopping e colégios.

- Ex-comandante Gianvecchio está de volta ao patrulhamento nas ruas da Guarda Municipal.