Mobilização visa evitar votação de projeto da planta genérica de valores

Mobilizao visa evitar votao de projeto da planta genrica de valores

Prepare-se

Uberabenses iniciaram, na noite de segunda-feira, 25, mobilização contra o projeto que propõe a revisão da planta genérica de valores dos imóveis da cidade. Empresário que participou das discussões na prefeitura alerta que a correção não incidirá apenas sobre o ITBI, como foi propalado. Já incidirá sobre o IPTU 2018, num momento em que a economia está em crise, com milhares de imóveis desocupados. E convoca todos os contribuintes a participarem das sessões plenárias da Câmara Municipal, que analisará e votará o projeto, para chamar a atenção dos vereadores para a insensibilidade do Executivo.

Separadamente

Em release distribuído à imprensa, o secretário de Finanças, Wellington Fontes, declarou que a planta genérica de valores servirá de base de cálculo para o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), será discutido em outro momento, com a definição de critérios pelo Executivo e Legislativo que irão buscar o melhor consenso para aplicação.

Absurdo

Clientes da Caixa Federal reclamam da indisponibilidade de serviços nos caixas de autoatendimento nas agências da cidade. Até mesmo emissão de cheques tem sido prejudicada, sem falar que em muitos terminais não é resposto dinheiro em espécie em vários horários. O problema maior é verificado nos fins de semana.

Defesa dos associados

O Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM) é favorável à convocação pela prefeitura dos aprovados no último concurso para os cargos ofertados na área. Também vai defender que o Crea-MG fiscalize a nomeação de pessoas sem qualificação para os cargos comissionados ligados às Engenharias pelo governo municipal.

Outra

Também não tem funcionado o serviço de reparos e substituição de lâmpadas queimadas, que passou a ser feito pela prefeitura, através da terceirização à Construtora Remo. A informação é que a troca é feita em três dias, mas em muitos casos supera os dez dias.

Posse

Senador Lindbergh Faria participa, às 18 horas de amanhã, da posse dos presidentes eleitos do PT na região do Triângulo Sul. O petista vai fazer palestra sobre o que chama de “O golpe que nossa democracia está vivendo”. Local ainda não estava definido.

Opinião do leitor

Ex-comandante da PM, Coronel Hely Araújo da Silva, declarou que escreveu uma carta a alguns senadores e deputados federais que ele acredita serem competentes e honestos. Nela foram colocados mais de 20 itens para o que ele chama de uma verdadeira reforma política, e não uma enganosa como a que está em voga na Câmara. Ele sugere que acabem com os vândalos do Congresso, desonestos, ladrões, corruptos, processados, repugnantes seres humanos que solapam a dignidade do povo e a honra do país. E recomenda que, nas próximas eleições, alijemos do cenário todos os bandidos políticos.

Atraso

Ainda ontem havia servidores estaduais que não tinham recebido a segunda parcela dos salários e aposentadorias referentes a agosto, que deveria ter sido quitada na quinta-feira, 21. E pensar que hoje vence a terceira parcela para aqueles que ganham mais de R$6 mil. O Estado alega problemas no fluxo de caixa, para o atraso no pagamento parcelado.

Fique atento

Termina na sexta-feira, 29, o prazo para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício 2017. A multa por atraso da declaração é de 1% ao mês. Está obrigada a apresentar a declaração pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive a usufrutuária.

ClimaTempo indica que pancadas de chuva podem voltar a ocorrer a partir de hoje, nos períodos da tarde e noite, em Uberaba

Ti-ti-ti

- Litro do etanol era vendido por R$2,399 em plena avenida Leopoldino de Oliveira, ontem.

- Na sexta-feira, 22, faleceu a uberabense Noemy Junqueira Passos Pereira, que tinha completado 102 anos no dia 7 de setembro.

- Deve parar na Justiça instalação de rede de esgoto de condomínio, localizado às margens da BR-050, em área projetada para novo loteamento.

- Agentes Comunitários de Saúde da zona rural estão se mobilizando para fazer manifesto. Isso porque as colegas da Capelinha do Barreiro continuam tendo duas folgas mensais, enquanto que elas continuam com apenas uma.

- Vereador Alan Carlos (PEN) recorreu ao deputado federal Caio Narcio (PSDB) contra o corte no orçamento da União de 2018 das bolsas esportivas.